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В Харьковской области нашли старинное захоронение на территории храма

25 мая 2023 17:14
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области нашли старинное захоронение на территории храма
Свято-Вознесенский храм в Золочеве. Фото: Харьковский приход
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В поселке Золочев ремонтники, восстанавливающие Свято-Вознесенский храм после вражеских обстрелов, обнаружили старинное захоронение. Вероятно там похоронен настоятель храма.

Об этом сообщает местное издание "Заря" .

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Старинный склеп

По данным СМИ, храм значительно пострадал от российских обстрелов. В здании выбиты окна, стены разбиты обломками снарядов. Сейчас церковь восстанавливают.

 

Именно ремонтники обнаружили старинный склеп с арочным сводом. Обстрелы подсказали место старинного захоронения

"Под ногами рабочих, ремонтировавших храм от последствий многочисленных обстрелов, провалилась земля. Таким образом было найдено очень древнее захоронение со склепом, в котором использован кирпич более сотни лет. По версии священнослужителей это может быть место захоронения первого настоятеля Золочевского Свято-Вознесенского храма ", — отметили в издании.

Рядом обнаружено еще несколько мест, где просела земля. Это также могут быть захоронения.

Пока нет информации о том, приглашали ли на место археологов.

Церковь Вознесения Господня – это единственная сохранившаяся церковь из четырех, которые существовали в Золочеве. Согласно историческим справкам, храм был построен в 1884 году - через 117 лет после основания поселка.

Напомним, что во временно оккупированном Крыму россияне разграбили музей-заповедник Херсонес Таврический.

Также мы говорили, что в Софии Киевской во время раскопок находили фрески и нательные кресты.

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