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У Харківської області знайшли старовинне поховання на території храму

25 травня 2023 17:14
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харківської області знайшли старовинне поховання на території храму
Свято-Вознесенський храм у Золочеві. Фото: Харківська парафія
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У селищі Золочев ремонтники, що відновлюють Свято-Вознесенський храм після ворожих обстрілів, виявили старовинне поховання. Ймовірно там похований настоятель храму.

Про це повідомляє місцеве видання "Зоря".

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Старовинний склеп

За даними медіа, храм значно постраждав від російських обстрілів. У будівлі вибито вікна, стіни побиті уламками снарядів. Зараз церкву відновлюють.

 

Саме ремонтники виявили старовинний склеп з арковим склепінням. Обстріли підказали місце старовинного поховання

"Під ногами робітників, які ремонтували храм від наслідків численних обстрілів, провалилася земля. Таким чином було знайдене дуже давнє поховання зі склепом, в якому використана цегла віком більше сотні років. За версією священнослужителів це може бути місце поховання першого настоятеля Золочівського Свято-Вознесенського храму", — зазначили у виданні.

Поряд виявлені ще кілька місць, де просіла земля. Це також можуть бути поховання. 

Поки що немає інформації про те, чи запрошували на місце археологів.

Церква Вознесіння Господнього - це єдина збережена церква з чотирьох, які існували в Золочеві. Згідно з історичними довідками, храм був побудований 1884 року - через 117 років після заснування селища.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Криму росіяни розграбували музей-заповідник Херсонес Таврійський. 

Також ми розповідали, що у Софії Київській під час розкопок знаходили фрески і натільні хрести. 

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