У Харківської області знайшли старовинне поховання на території храму

Свято-Вознесенський храм у Золочеві. Фото: Харківська парафія

У селищі Золочев ремонтники, що відновлюють Свято-Вознесенський храм після ворожих обстрілів, виявили старовинне поховання. Ймовірно там похований настоятель храму.

Про це повідомляє місцеве видання "Зоря".

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Старовинний склеп

За даними медіа, храм значно постраждав від російських обстрілів. У будівлі вибито вікна, стіни побиті уламками снарядів. Зараз церкву відновлюють.

Саме ремонтники виявили старовинний склеп з арковим склепінням. Обстріли підказали місце старовинного поховання

"Під ногами робітників, які ремонтували храм від наслідків численних обстрілів, провалилася земля. Таким чином було знайдене дуже давнє поховання зі склепом, в якому використана цегла віком більше сотні років. За версією священнослужителів це може бути місце поховання першого настоятеля Золочівського Свято-Вознесенського храму", — зазначили у виданні.

Поряд виявлені ще кілька місць, де просіла земля. Це також можуть бути поховання.

Поки що немає інформації про те, чи запрошували на місце археологів.

Церква Вознесіння Господнього - це єдина збережена церква з чотирьох, які існували в Золочеві. Згідно з історичними довідками, храм був побудований 1884 року - через 117 років після заснування селища.

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