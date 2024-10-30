Россия ударила КАБами по Харькову — попали в многоэтажку, есть раненые

В Харькове авиабомба попала в многоэтажку — есть раненые
Российская армия в среду, 30 октября, атаковала Харьков управляемыми авиабомбами (УАБ). Есть попадание в многоэтажный жилой дом.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.
Удар УАБами по Харькову
По словам Терехова, в девятиэтажном доме полностью разрушены этажи с шестого до первого.
"По состоянию на данный момент располагаем информацией о 12 пострадавших. Под завалами еще могут быть люди", — говорится в сообщении.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что на месте прилета возник пожар.
"На месте прилета возник пожар. Разрушен почти весь подъезд дома. Повреждены автомобили гражданских", — отметил он.
Напомним, в Харькове во время воздушной тревоги прогремели взрывы. В области была объявлена воздушная тревога.
Ранее в Одессе во время воздушной тревоги также раздавались взрывы. Тогда была угроза применения авиационных средств поражения.
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