Россия ударила КАБами по Харькову — попали в многоэтажку, есть раненые

Россияне попали в дом в Харькове. Фото: скриншот

Российская армия в среду, 30 октября, атаковала Харьков управляемыми авиабомбами (УАБ). Есть попадание в многоэтажный жилой дом.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

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По словам Терехова, в девятиэтажном доме полностью разрушены этажи с шестого до первого.

"По состоянию на данный момент располагаем информацией о 12 пострадавших. Под завалами еще могут быть люди", — говорится в сообщении.

Сообщение Терехова в Telegram

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что на месте прилета возник пожар.

"На месте прилета возник пожар. Разрушен почти весь подъезд дома. Повреждены автомобили гражданских", — отметил он.

Сообщение Синегубова в Telegram

Напомним, в Харькове во время воздушной тревоги прогремели взрывы. В области была объявлена воздушная тревога.

Ранее в Одессе во время воздушной тревоги также раздавались взрывы. Тогда была угроза применения авиационных средств поражения.