Росія вдарила КАБами по Харкову — влучили у багатоповерхівку, є поранені

Термінова новина

Російська армія у середу, 30 жовтня, атакувала Харків керованими авіабомбами (КАБ). Є влучання у багатоповерховий житловий будинок.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.

Читайте також:

Удар КАБами по Харкову

За словами Терехова, унаслідок російської атаки є постраждалі.

"Попередньо маємо інформацію про влучання керованої авіаційної бомби у багатоповерховий будинок, є постраждалі", — йдеться у повідомленні.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що постраждало семеро осіб.

"На місці прильоту виникла пожежа. Зруйновано майже весь підʼїзд будинку. Пошкоджено цивільні автомобілі", — зазначив він.

Повідомлення Синєгубова у Telegram

Новина доповнюється..