Росія вдарила КАБами по Харкову — влучили у багатоповерхівку, є поранені

У Харкові авіабомба влучила у багатоповерхівку — є поранені
Російська армія у середу, 30 жовтня, атакувала Харків керованими авіабомбами (КАБ). Є влучання у багатоповерховий житловий будинок.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.
Удар КАБами по Харкову
За словами Терехова, унаслідок російської атаки є постраждалі.
"Попередньо маємо інформацію про влучання керованої авіаційної бомби у багатоповерховий будинок, є постраждалі", — йдеться у повідомленні.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що постраждало семеро осіб.
"На місці прильоту виникла пожежа. Зруйновано майже весь підʼїзд будинку. Пошкоджено цивільні автомобілі", — зазначив він.
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