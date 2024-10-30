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У Харкові авіабомба влучила у багатоповерхівку — є поранені

30 жовтня 2024 23:11
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Росія вдарила КАБами по Харкову — влучили у багатоповерхівку, є поранені
Термінова новина
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Російська армія у середу, 30 жовтня, атакувала Харків керованими авіабомбами (КАБ). Є влучання у багатоповерховий житловий будинок.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.

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За словами Терехова, унаслідок російської атаки є постраждалі.

"Попередньо маємо інформацію про влучання керованої авіаційної бомби у багатоповерховий будинок, є постраждалі", — йдеться у повідомленні.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що постраждало семеро осіб.

"На місці прильоту виникла пожежа. Зруйновано майже весь підʼїзд будинку. Пошкоджено цивільні автомобілі", — зазначив він.

Атака на Харків 30 жовтня
Повідомлення Синєгубова у Telegram

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