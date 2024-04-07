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В Харькове беспилотник во время атаки попал в дом — разгорелся пожар

7 апреля 2024 01:22
обновлено: 01:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Харькове беспилотник во время атаки попал в дом — разгорелся пожар
Сотрудники ГСЧС тушат пожар в доме. Иллюстративное фото: ГСЧС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что во время атаки в ночь на воскресенье, 7 апреля, российские оккупанты попали ударным беспилотником по частному дому. В доме загорелся пожар.

Об этом Игорь Терехов сообщает в Telegram.

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"Харьков сейчас отбивается от нашествия вражеских дронов. Но один из беспилотников попал в частный дом. Пожар", — рассказал Терехов.

Он добавил, что в настоящее время уточняется информация о наличии пострадавших.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Харькова Игоря Терехова
Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Харькова Игоря Терехова

Напомним, что в Харькове неоднократно были слышны взрывы в ночь на воскресенье, 7 апреля. Звуки гремели во время атаки ударных беспилотников на город, из-за чего в области и соседних была объявлена воздушная тревога.

Также мы сообщали, что российские оккупанты обстреляли Харьков в ночь на субботу, 6 апреля. В результате есть погибшие и раненые, кроме того, обнаружили немало повреждений в городе.

Харьков
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взрыв
беспилотники
обстрелы
Игорь Терехов
воздушная тревога
война в Украине
війна
атака

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