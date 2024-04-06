У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок нічного обстрілу

Наслідки російського обстрілу Харкова 6 квітня. Фото: Facebook/Сергій Болвінов

У Харкові у суботу, 6 квітня, зросла кількість загиблих внаслідок нічного обстрілу. Російські окупанти атакували місто з С-300.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook.

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"Ворог знову бив двічі — прицільно по житлових багатоповерхівках, дитячих садочках та цивільній інфраструктурі. Другий обстріл почався менше ніж за пів години після першого", — розповів Болвінов.

Наслідки російського обстрілу Харкова 6 квітня. Фото: Facebook/Сергій Болвінов

Росіяни вбили сімох людей, ще 11 — отримали поранення.

Наслідки російського обстрілу Харкова 6 квітня. Фото: Facebook/Сергій Болвінов

За словами Болвінова, внаслідок атаки РФ повністю зруйнована автозаправна станція та пошкоджені лінії електропередач. Посеред побитих дев'ятиповерхівок є дві вирви, розміром 5 на 5 метрів.

Наслідки російського обстрілу Харкова 6 квітня. Фото: Facebook/Сергій Болвінов

Допис Болвінова. Фото: скриншот

Атака РФ на Харків

Нагадаємо, що близько 00:30 в суботу, 6 квітня, на Харків відбувалась атака російських загарбників — гриміли вибухи в місті. Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про влучання поруч із житловою забудовою.

Також ми повідомляли, що через обстріл у Шевченківському районі Харкова загинуло двоє людей, поранення отримали семеро, про що розповів Синєгубов.

Додамо, що пізніше в поліції Харківщини уточнили про вісьмох постраждалих від удару РФ. Крім того, правоохоронці детальніше розповіли про пошкодження в місті та показали кадри наслідків ворожої атаки.

Згодом в Офісі генпрокурора оновили інформацію та заявили, що в результаті нічного ракетного обстрілу Харкова загинули шестеро осіб та отримали поранення 11 цивільних. Прокуратура розпочала досудове розслідування.