У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок нічного обстрілу
У Харкові у суботу, 6 квітня, зросла кількість загиблих внаслідок нічного обстрілу. Російські окупанти атакували місто з С-300.
Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook.
Жертви внаслідок обстрілу Харкова
"Ворог знову бив двічі — прицільно по житлових багатоповерхівках, дитячих садочках та цивільній інфраструктурі. Другий обстріл почався менше ніж за пів години після першого", — розповів Болвінов.
Росіяни вбили сімох людей, ще 11 — отримали поранення.
За словами Болвінова, внаслідок атаки РФ повністю зруйнована автозаправна станція та пошкоджені лінії електропередач. Посеред побитих дев'ятиповерхівок є дві вирви, розміром 5 на 5 метрів.
Атака РФ на Харків
Нагадаємо, що близько 00:30 в суботу, 6 квітня, на Харків відбувалась атака російських загарбників — гриміли вибухи в місті. Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про влучання поруч із житловою забудовою.
Також ми повідомляли, що через обстріл у Шевченківському районі Харкова загинуло двоє людей, поранення отримали семеро, про що розповів Синєгубов.
Додамо, що пізніше в поліції Харківщини уточнили про вісьмох постраждалих від удару РФ. Крім того, правоохоронці детальніше розповіли про пошкодження в місті та показали кадри наслідків ворожої атаки.
Згодом в Офісі генпрокурора оновили інформацію та заявили, що в результаті нічного ракетного обстрілу Харкова загинули шестеро осіб та отримали поранення 11 цивільних. Прокуратура розпочала досудове розслідування.
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