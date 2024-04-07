У Харкові безпілотник під час атаки поцілив у будинок — розгорілась пожежа

Працівники ДСНС гасять пожежу в будинку. Ілюстративне фото: ДСНС

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що під час атаки в ніч проти неділі, 7 квітня, російські окупанти поцілили ударним безпілотником по приватному будинку. У помешканні зайнялась пожежа.

Про це Ігор Терехов повідомляє в Telegram.

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"Харків зараз відбивається від нашестя ворожих дронів. Але один з безпілотників влучив у приватний будинок. Пожежа", — розповів Терехов.

Він додав, що наразі уточнюється інформація щодо наявності постраждалих.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Харкова Ігоря Терехова

Нагадаємо, що в Харкові неодноразово було чути вибухи в ніч проти неділі, 7 квітня. Звуки гриміли під час атаки ударних безпілотників на місто, через що в області та сусідніх було оголошено повітряну тривогу.

Також ми повідомляли, що російські окупанти обстріляли Харків в ніч проти суботи, 6 квітня. Внаслідок цього є загиблі та поранені, крім того, виявили чимало пошкоджень у місті.