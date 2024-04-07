У Харкові безпілотник під час атаки поцілив у будинок — розгорілась пожежа
Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що під час атаки в ніч проти неділі, 7 квітня, російські окупанти поцілили ударним безпілотником по приватному будинку. У помешканні зайнялась пожежа.
Про це Ігор Терехов повідомляє в Telegram.
Атака БпЛА на Харків 7 квітня
"Харків зараз відбивається від нашестя ворожих дронів. Але один з безпілотників влучив у приватний будинок. Пожежа", — розповів Терехов.
Він додав, що наразі уточнюється інформація щодо наявності постраждалих.
Нагадаємо, що в Харкові неодноразово було чути вибухи в ніч проти неділі, 7 квітня. Звуки гриміли під час атаки ударних безпілотників на місто, через що в області та сусідніх було оголошено повітряну тривогу.
Також ми повідомляли, що російські окупанти обстріляли Харків в ніч проти суботи, 6 квітня. Внаслідок цього є загиблі та поранені, крім того, виявили чимало пошкоджень у місті.
Читайте Новини.LIVE!