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В Харькове безработный с бутылкой вместо оружия совершил нападение на АЗС — как его наказал суд

18 августа 2024 01:32
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
В Харькове безработный ограбил АЗС — что решил суд
Мужчина с бутылками алкоголя. Фото иллюстративное: depositphotos.com
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

В Харькове безработный мужчина совершил разбойное нападение на автозаправочную станцию. Нарушитель был вооружен разбитой бутылкой.

Об этом говорится в приговоре, который Московский районный суд Харькова вынес в среду, 14 августа.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в ночь на 31 марта текущего года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ворвался в автозаправочную станцию WOG. Угрожая оператору разбитой бутылкой из-под пива, фигурант завладел почти тремя тысячами гривен выручки из кассы. Правоохранители задержали нарушителя в тот же день.

Решение суда

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. Суд признал его виновным в совершении разбоя, направленного на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах в условиях военного положения (часть четвертая статьи 187 Уголовного кодекса Украины). За совершенное нарушитель проведет восемь лет за решеткой и должен компенсировать стоимость проведенных по делу экспертиз на суму более 12 тысяч гривен. Также у него конфискуют имущество.

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