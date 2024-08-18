У Харкові безробітний пограбував АЗС — що вирішив суд

Чоловік із пляшками алкоголю. Фото ілюстративне: depositphotos.com

У Харкові безробітний чоловік скоїв розбійний напад на автозаправну станцію. Порушник був озброєний розбитою пляшкою.

Про це йдеться у вироку, який Московський районний суд Харкова ухвалив у середу, 14 серпня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у ніч проти 31 березня поточного року обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, увірвався до автозаправної станції WOG. Погрожуючи операторці розбитою пляшкою з-під пива, фігурант заволодів майже трьома тисячами гривень виручки з каси. Правоохоронці затримали порушника того ж дня.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину. Суд визнав його винним у скоєнні розбою, спрямованого на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах в умовах воєнного стану (частина четверта статті 187 Кримінального кодексу України). За вчинене порушник проведе вісім років за ґратами та має компенсувати вартість проведених у справі експертиз на суму понад 12 тисяч гривень. Також у нього конфіскують майно.