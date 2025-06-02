Обстрел Харькова — ракеты попали возле школы и многоэтажки

Мэр Харькова Игорь Терехов осматривает воронку. Фото: Игорь Терехов

В понедельник, 2 июня, Харьков снова подвергся удару со стороны России. Город был атакован двумя баллистическими ракетами, которые попали непосредственно в жилом районе.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Одна из ракет упала рядом с многоэтажным домом, другая — прямо на проезжую часть, в нескольких десятках метров от местной школы.

Воронка от ракетного удара. Фото: Игорь Терехов

"Когда стоишь возле этой воронки — осознаешь, насколько все могло быть иначе. Еще несколько метров — и удар пришелся бы в дом. Еще несколько минут — и на дороге уже были бы машины, автобусы. Это настоящее чудо, что обошлось без жертв", — пишет Терехов.

На месте уже работают коммунальные службы, дорогу обещают восстановить в ближайшее время. Мэр поблагодарил всех, кто оперативно реагирует на последствия атак.

Напомним, в Харькове в ночь на 2 июня раздавались мощные взрывы.

В результате дроновой атаки в Харькове начались пожары, известно о трех пострадавших.

Россияне атакуют гражданских в Харькове FPV-дронами. Несколько дней назад оккупанты нанесли удар по людям, которые работали на огороде.