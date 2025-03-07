Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове будет по-весеннему жарко завтра — прогноз погоды arrow

В Харькове будет по-весеннему жарко завтра — прогноз погоды

7 марта 2025 14:13
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Харькове 8 марта - ожидается температура до +15 °С
Мужчина рыбачит. Иллюстративное фото: УНИАН/Виктор Ковальчук
Светлана Силенко - Редактор

В Харькове и области в субботу, 8 марта, ожидается переменная облачность. В то же время столбики термометров в течение суток будут колебаться в пределах -1...+15 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ в Telegram.

Читайте также:

Прогноз погоды на Харьковщине 8 марта

В Харьковской области завтра будет переменная облачность, но осадков не ожидается. Ветер прогнозируют переменных направлений, скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха составит:

  • ночью -1...+4 °С;
  • днем +10...+15 °С.
null
Скриншот поста РЦГМ

Напомним, сегодня в Харькове уровень влажности будет меняться от умеренного до повышенного. Также местами возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

А в Киеве в пятницу температура воздуха поднимется до +17 °C.

погода Харьков Харьковская область прогноз погоды
Реклама
Реклама
Реклама