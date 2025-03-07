Погода в Харькове 8 марта - ожидается температура до +15 °С

В Харькове будет по-весеннему жарко завтра — прогноз погоды
В Харькове и области в субботу, 8 марта, ожидается переменная облачность. В то же время столбики термометров в течение суток будут колебаться в пределах -1...+15 °С.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ в Telegram.
Прогноз погоды на Харьковщине 8 марта
В Харьковской области завтра будет переменная облачность, но осадков не ожидается. Ветер прогнозируют переменных направлений, скоростью 3-8 м/с.
Температура воздуха составит:
- ночью -1...+4 °С;
- днем +10...+15 °С.
Напомним, сегодня в Харькове уровень влажности будет меняться от умеренного до повышенного. Также местами возможны порывы ветра до 15-20 м/с.
А в Киеве в пятницу температура воздуха поднимется до +17 °C.
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