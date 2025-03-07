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У Харкові буде по-весняному спекотно завтра — прогноз погоди

7 березня 2025 14:13
Світлана Силенко - Редактор
Погода у Харкові 8 березня - очікується температура до +15 °С
Чоловік рибалить. Ілюстративне фото: УНІАН/Віктор Ковальчук
Світлана Силенко - Редактор

У Харкові та області у суботу, 8 березня, очікується мінлива хмарність. Водночас стовпчики термометрів протягом доби коливатимуться у межах -1...+15 °С.

Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ у Telegram.

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У Харківській області завтра буде мінлива хмарність, але опадів не очікується. Вітер прогнозують змінних напрямків, швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря становитиме:

  • вночі -1...+4 °С;
  • вдень +10...+15 °С.
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Скриншот допису РЦГМ

Нагадаємо, сьогодні у Харкові рівень вологості змінюватиметься від помірного до підвищеного. Також місцями можливі пориви вітру до 15–20 м/с.

А у Києві в п'ятницю температура повітря підійметься до +17 °C. 

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