Погода у Харкові 8 березня - очікується температура до +15 °С

У Харкові буде по-весняному спекотно завтра — прогноз погоди
У Харкові та області у суботу, 8 березня, очікується мінлива хмарність. Водночас стовпчики термометрів протягом доби коливатимуться у межах -1...+15 °С.
Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ у Telegram.
Прогноз погоди на Харківщині 8 березня
У Харківській області завтра буде мінлива хмарність, але опадів не очікується. Вітер прогнозують змінних напрямків, швидкістю 3-8 м/с.
Температура повітря становитиме:
- вночі -1...+4 °С;
- вдень +10...+15 °С.
Нагадаємо, сьогодні у Харкові рівень вологості змінюватиметься від помірного до підвищеного. Також місцями можливі пориви вітру до 15–20 м/с.
А у Києві в п'ятницю температура повітря підійметься до +17 °C.
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