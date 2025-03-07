Погода у Харкові 8 березня - очікується температура до +15 °С

Чоловік рибалить. Ілюстративне фото: УНІАН/Віктор Ковальчук

У Харкові та області у суботу, 8 березня, очікується мінлива хмарність. Водночас стовпчики термометрів протягом доби коливатимуться у межах -1...+15 °С.

Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ у Telegram.

Читайте також:

Прогноз погоди на Харківщині 8 березня

У Харківській області завтра буде мінлива хмарність, але опадів не очікується. Вітер прогнозують змінних напрямків, швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі -1...+4 °С;

вдень +10...+15 °С.

Скриншот допису РЦГМ

Нагадаємо, сьогодні у Харкові рівень вологості змінюватиметься від помірного до підвищеного. Також місцями можливі пориви вітру до 15–20 м/с.

А у Києві в п'ятницю температура повітря підійметься до +17 °C.