Число пострадавших в результате ракетного удара по Харькову 6 августа возросло до 13

Последствия ракетного удара по Харькову. Фото: Олег Синегубов/Telegram

Число пострадавших в результате ракетного удара по Шевченковскому району Харькова 6 августа возросло до 13. За медицинской помощью сегодня обратилась 52-летняя женщина.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в четверг, 8 августа.

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Последствия ракетного удара по Харькову 6 августа

По данным правоохранителей, в настоящее время известно о 13 гражданских пострадавших, среди которых 8-месячный младенец.

После обстрела Харькова 6 августа к медикам с ранениями самостоятельно обратились три женщины 39, 55 и 52 года, а также 36-летний мужчина. Также 69-летняя и 36-летняя женщины, а также 8-месячный мальчик получили острую реакцию на стресс. Еще четыре женщины в возрасте 50, 44, 70, 30 лет и 35-летний мужчина получили ранения.

Удар по Харькову 6 августа. Фото: Харьковская областная прокуратура

Повреждена гражданская инфраструктура — здание поликлиники, офисные и гаражные помещения, общежитие высшего учебного заведения, нежилые здания. В жилых многоэтажках выбиты окна. Также было повреждено более 25 автомобилей.

По прокуратуре, для удара по Харькову враг применил ракету "Искандер".