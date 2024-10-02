Обстрел Харьковщины 2 октября — вечером в городе был слышен взрыв

В Харькове был слышен взрыв — что известно
2 октября 2024 22:45
срочная новость
Взрыв в Харькове вечером 2 октября был слышен около 22:43. Вероятно, российские оккупанты нанесли удар по пригороду.
Об этом сообщило "Суспільне. Харків".
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В Харькове раздался взрыв
Вечером 2 октября около 22:43 в Харькове был слышен взрыв. Как сообщается, предположительно, за пределами города.
Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 21:53.
До этого мониторинговые каналы сообщали о запуске КАБи в направлении населенных пунктов Дергачи и Малая Даниловка Харьковского района.
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