Обстрел Харьковщины 2 октября — вечером в городе был слышен взрыв

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Взрыв в Харькове вечером 2 октября был слышен около 22:43. Вероятно, российские оккупанты нанесли удар по пригороду.

Об этом сообщило "Суспільне. Харків".

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Вечером 2 октября около 22:43 в Харькове был слышен взрыв. Как сообщается, предположительно, за пределами города.

Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 21:53.

Карта тревог. Фото: скриншот

До этого мониторинговые каналы сообщали о запуске КАБи в направлении населенных пунктов Дергачи и Малая Даниловка Харьковского района.

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