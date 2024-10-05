Вибухи в Харкові ввечері 5 жовтня — деталі

У Харкові було чутно вибух — що відомо
5 октября 2024 22:03
термінова новина
Вибух у Харкові ввечері близько 21:51. Перед цим місцеві пабліки повідомляли про звуки безпілотника над містом та, ймовірно, роботу ППО.
Про звук вибуху у Харкові повідомило "Суспільне Харків".
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Вибух у Харкові 5 жовтня
Ввечері 5 жовтня у Харкові було чутно вибух. Ймовірно, за межами міста.
Місцеві харківські пабліки повідомляли про звуки безпілотників, ймовірно, "шахедів" над містом. Також про загрозу ударних БпЛА попередили й в Повітряних силах ЗС України.
Повітряну тривогу в регіоні було оголошено о 20:48. Станом на 22:00 небезпека триває.
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