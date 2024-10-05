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У Харкові було чутно вибух — що відомо

5 октября 2024 22:03
Галина Шподарева - редактор
Вибухи в Харкові ввечері 5 жовтня — деталі
термінова новина
Галина Шподарева - редактор

Вибух у Харкові ввечері близько 21:51. Перед цим місцеві пабліки повідомляли про звуки безпілотника над містом та, ймовірно, роботу ППО. 

Про звук вибуху у Харкові повідомило "Суспільне Харків".

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Вибух у Харкові 5 жовтня

Ввечері 5 жовтня у Харкові було чутно вибух. Ймовірно, за межами міста. 

допис Суспільного
Допис "Суспільне Харків". Фото: скриншот

Місцеві харківські пабліки повідомляли про звуки безпілотників, ймовірно, "шахедів" над містом. Також про загрозу ударних БпЛА попередили й в Повітряних силах ЗС України. 

публікація ПС
Допис Повітряних сил. Фото: скриншот

Повітряну тривогу в регіоні було оголошено о 20:48. Станом на 22:00 небезпека триває. 

У Харкові було чутно вибух — що відомо - фото 2
Карта тривог. Фото: скриншот

 

Харьков взрыв беспилотники дроны война в Украине Шахед

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