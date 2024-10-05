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На Харківщині лунали вибухи після влучань ворога — відомо про загиблих

5 жовтня 2024 09:18
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Харківській області двоє людей загинуло внаслідок російського обстрілу
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: ДСНС
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Російські загарбники завдали чергових ударів по Харкову та області. Внаслідок цього було завдано руйнувань, а також є загиблі і постраждалі.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у суботу, 5 жовтня.

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Ворог завдав удару по Харкову. Внаслідок обстрілу КАБ горіла лісова підстилка на площі 50 кв. м. Також КАБ влучив у поле неподалік автошляху "Харків-Бєлгород".

У Куп'янську внаслідок влучання FPV-дрона пошкоджено автомобіль, а також постраждав 37-річний чоловік. Також у селі Першотравневе внаслідок влучання у приватний будинок загинув 55-річний чоловік.

У селі Чернещина внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок та літня кухня, а в селі Ізюмське внаслідок влучання у школу загинув 35-річний чоловік.

Наступальні дії росіян

Синєгубов повідомив, що на Харківському напрямку російські загарбники продовжують наступальні та штурмові дії. Відбулося чотири бойових зіткнення в районах Стариці, Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу зросла до 22. Сили оборони відбивали штурмові дії окупантів біля Синьківки, Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Лозової.

Синєгубов
Пост Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, Росія щоденно атакує Харківську область. Лише впродовж доби 2 жовтня поранення внаслідок атак отримали 19 осіб. 

На російські атаки у Харкові відреагував президент Зеленський, який закликав партнерів посилити допомогу та захист України. 

Харків Україна обстріли ракетний удар загиблі

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