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У Харкові було чутно вибух — що відомо

5 жовтня 2024 22:03
Галина Шподарева - редактор
Вибухи в Харкові ввечері 5 жовтня — деталі
Пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: скриншот
Галина Шподарева - редактор

Вибух у Харкові пролунав ввечері близько 21:51. Перед цим місцеві пабліки повідомляли про звуки безпілотника над містом та, ймовірно, роботу ППО. 

Про звук вибуху у Харкові повідомило "Суспільне Харків".

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Вибух у Харкові 5 жовтня

Ввечері 5 жовтня у Харкові було чутно вибух. Ймовірно, за межами міста. 

допис Суспільного
Допис "Суспільне Харків". Фото: скриншот

Місцеві харківські пабліки повідомляли про звуки безпілотників, ймовірно, "шахедів" над містом. Також про загрозу ударних БпЛА попередили й в Повітряних силах ЗС України. 

публікація ПС
Допис Повітряних сил. Фото: скриншот

Повітряну тривогу в регіоні було оголошено о 20:48. Станом на 22:00 небезпека триває. 

тривоги alerts.in.ua
Карта тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Херсоні 5 жовтня тричі за день лунали вибухи. Повітряна тривога в місті та області не оголошена. 

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що російські загарбники завдали чергових ударів по Харкову та області. Внаслідок обстрілів є руйнування, відомо про загиблих та постраждалих.

Харків вибух безпілотники дрони війна в Україні Шахед

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