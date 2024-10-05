Вибухи в Харкові ввечері 5 жовтня — деталі

Пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: скриншот

Вибух у Харкові пролунав ввечері близько 21:51. Перед цим місцеві пабліки повідомляли про звуки безпілотника над містом та, ймовірно, роботу ППО.

Про звук вибуху у Харкові повідомило "Суспільне Харків".

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Вибух у Харкові 5 жовтня

Ввечері 5 жовтня у Харкові було чутно вибух. Ймовірно, за межами міста.

Допис "Суспільне Харків". Фото: скриншот

Місцеві харківські пабліки повідомляли про звуки безпілотників, ймовірно, "шахедів" над містом. Також про загрозу ударних БпЛА попередили й в Повітряних силах ЗС України.

Допис Повітряних сил. Фото: скриншот

Повітряну тривогу в регіоні було оголошено о 20:48. Станом на 22:00 небезпека триває.

Карта тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Херсоні 5 жовтня тричі за день лунали вибухи. Повітряна тривога в місті та області не оголошена.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що російські загарбники завдали чергових ударів по Харкову та області. Внаслідок обстрілів є руйнування, відомо про загиблих та постраждалих.