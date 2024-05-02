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В Харькове были слышны взрывы

2 мая 2024 11:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Харькове были слышны взрывы
Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративный: bbc.com
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Харькове были слышны взрывы. Пока их причины и последствия остаются неизвестными.

Об этом сообщаются местные Telegram-каналы в четверг, 2 мая.

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Сообщение о взрыве в Харькове. Фото: скриншот

Взрывы в Харькове

В Харькове были слышны мощные взрывы. В настоящее время их причины, а также нанесенный ущерб и разрушение выясняются. О жертвах тоже ничего не известно.

По состоянию на сегодняшний день Харьков продолжает находиться под постоянными обстрелами россиян, которые наносят городу большие разрушения и убивают или травмируют его жителей. Для нанесения ударов россияне используют ракеты, артиллерийские снаряды, кабы и дроны-камикадзе.

В настоящее время воздушная тревога продолжается в трех областях — Харьковской, Донецкой и Запорожской. Есть угроза ракетных ударов. Гражданских жителей призывают находиться в укрытиях или других безопасных местах.

карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что российская армия не перестает терроризировать Харьков и область. За прошедшие сутки под артиллерийскими и минометными ударами находились 17 населенных пунктов региона. Вражеские атаки унесли жизни четыре человека, еще 14 ранили.

Напомним, 1 мая российские захватчики обстреляли населенный пункт Горняк в Донецкой области. В результате удара два человека погибли, еще шестеро получили ранения.

война
Харьков
взрыв
Украина
обстрелы
оккупанты
ракетный удар

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