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Обстріли, відключення світла й евакуація — Синєгубов розповів про ситуацію на Харківщині

1 травня 2024 19:22
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Обстріли, відключення світла й евакуація — Синєгубов розповів про ситуацію на Харківщині
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: t.me/synegubov
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Харків та область знову були атаковані росіянами. Внаслідок ворожих обстрілів загинули та травмовані місцеві мешканці.

Про це в ефірі Єдиного телемарафону 1 травня розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

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"Лунають постійно, практично що 15 хвилин, сигнали повітряної тривоги по місту Харків. Всі вони реальні, бо фіксуємо пуски КАБів. Фіксуємо обстріли тих населених пунктів, які знаходяться на прикордонні", — каже Синєгубов. 

За його словами, був "приліт" майже у центр міста Золочева. Там загинуло двоє людей прямо на місці. Є пошкодження житлових будинків. 

"Вчора ворог бив по нашій логістичній, транспортній інфраструктурі. Намагався знищити мостові переправи", — сказав очільник ОВА.

Також за день було обстріляно два райони Харкова. Влучання КАБів зафіксували в Київському та Шевченківському районах міста. Внаслідок дій росіян пошкоджено біля 14 багатоквартирних будинків.

"Щодо евакуації, у частині наших населених пунктів продовжується обов'язкова евакуація у примусовій формі. Ми вивезли вже 86 сімей. Далі роботу продовжуємо. На Куп'янському напрямку у нас триває обов'язкова евакуація, люди виїжджають, хоча темпи невеликі", — додав Олег Синєгубов.

Очільник Харківської ОВА також розповів, що у місті ще тривають відключення. 

"По електропостачанню. Маємо ще відключення у Харкові, вони планові і здійснюються за графіком", — зазначив він.

Раніше ми писали, що ворог завдав удару КАБами по Харкову.

Також повідомлялося про удар по селі Лелюківці, там загинула жінка.  

війна
Харків
Харківська область
обстріли
Харківська ОДА
окупанти

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