Обстріли, відключення світла й евакуація — Синєгубов розповів про ситуацію на Харківщині

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: t.me/synegubov

Харків та область знову були атаковані росіянами. Внаслідок ворожих обстрілів загинули та травмовані місцеві мешканці.

Про це в ефірі Єдиного телемарафону 1 травня розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Яка ситуація у Харківській області 1 травня

"Лунають постійно, практично що 15 хвилин, сигнали повітряної тривоги по місту Харків. Всі вони реальні, бо фіксуємо пуски КАБів. Фіксуємо обстріли тих населених пунктів, які знаходяться на прикордонні", — каже Синєгубов.

За його словами, був "приліт" майже у центр міста Золочева. Там загинуло двоє людей прямо на місці. Є пошкодження житлових будинків.

"Вчора ворог бив по нашій логістичній, транспортній інфраструктурі. Намагався знищити мостові переправи", — сказав очільник ОВА.

Також за день було обстріляно два райони Харкова. Влучання КАБів зафіксували в Київському та Шевченківському районах міста. Внаслідок дій росіян пошкоджено біля 14 багатоквартирних будинків.

"Щодо евакуації, у частині наших населених пунктів продовжується обов'язкова евакуація у примусовій формі. Ми вивезли вже 86 сімей. Далі роботу продовжуємо. На Куп'янському напрямку у нас триває обов'язкова евакуація, люди виїжджають, хоча темпи невеликі", — додав Олег Синєгубов.

Очільник Харківської ОВА також розповів, що у місті ще тривають відключення.

"По електропостачанню. Маємо ще відключення у Харкові, вони планові і здійснюються за графіком", — зазначив він.

Раніше ми писали, що ворог завдав удару КАБами по Харкову.

Також повідомлялося про удар по селі Лелюківці, там загинула жінка.