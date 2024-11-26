Взрывы в Харькове раздались вечером 26 ноября

В Харькове были слышны взрывы
В Харькове вечером во вторник, 26 ноября, были слышны взрывы. Жителей города предупреждали об угрозе вражеских ударов.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Атака на Харьков 26 ноября
Воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей", — говорится в сообщении.
Затем защитники предупредили о движении российских беспилотников в юго-восточной части Харьковщины, курс юго-восточный.
Отметим, что по состоянию на 22:30 воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Киевской, Луганской областях и Крыму.
Напомним, сегодня россияне обстреляли Сумы, в одной из многоэтажек произошел пожар. Также враг ударил по СТО в городе.
Кроме того, оккупанты нанесли авиационный удар по Сумам.
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