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У Харкові було чутно вибухи

26 листопада 2024 22:33
Євгенія Брюховецька - редактор
Вибухи у Харкові пролунали увечері 26 листопада
Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

У Харкові увечері у вівторок, 26 листопада, було чутно вибухи. Мешканців міста попереджали загрожу ворожих ударів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації  на північно-східному напрямку.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Повітряних сил

Згодом захисники попередили про рух російських безпілотників у південно-східній частині Харківщини, курс південно-східний.

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Скриншот допису Повітряних сил

Зазначимо, що станом на 22:30 повітряну тривогу оголошено у Харківській, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Київській, Луганській областях та в Криму.

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Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли Суми, в одній із багатоповерхівок сталася пожежа. Також ворог вдарив по СТО у місті, триває аварійно-рятувальна операція.

Крім того, окупанти завдали авіаційного удару по Сумах. Зафіксовано влучання по житловому масиву міста.

Харків вибух обстріли повітряна тривога війна в Україні

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