Вибухи у Харкові пролунали увечері 26 листопада

У Харкові було чутно вибухи
У Харкові увечері у вівторок, 26 листопада, було чутно вибухи. Мешканців міста попереджали загрожу ворожих ударів.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Атака на Харків 26 листопада
Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", — йдеться у повідомленні.
Згодом захисники попередили про рух російських безпілотників у південно-східній частині Харківщини, курс південно-східний.
Зазначимо, що станом на 22:30 повітряну тривогу оголошено у Харківській, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Київській, Луганській областях та в Криму.
Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли Суми, в одній із багатоповерхівок сталася пожежа. Також ворог вдарив по СТО у місті, триває аварійно-рятувальна операція.
Крім того, окупанти завдали авіаційного удару по Сумах. Зафіксовано влучання по житловому масиву міста.
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