Оккупанты попали по терминалу Новой Почты в Харькове 30 июня

В Харькове было попадание по терминал у Новой Почты — в ОВА рассказали новые детали о пострадавших
Российские захватчики в воскресенье, 30 июня, ударили управляемой авиационной бомбой по Харькову. Число пострадавших в результате атаки возросло до девяти человек.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Удар авиабомбой по Харькову 30 июня
По словам Синегубова, попадание КАБа по терминалу "Новой почты". В результате девять человек были ранены, среди них восьмимесячный ребенок и женщина, остальные пострадавшие — мужчины.
Также погиб работник почтового отделения, а именно попадание произошло по автопарку — там уничтожены восемь автомобилей и еще десятки поврежденных.
Сейчас идет разбор завалов, на месте попадания могло находиться еще девять человек, их ищут.
Напомним, сегодня днем в центре Харькова раздался взрыв. Россияне атаковали город управляемой авиационной бомбой.
Также мы писали, что среди пострадавших в результате удара по Харькову есть восьмимесячный младенец. Также там горело семь автомобилей предприятия.
Читайте Новини.LIVE!