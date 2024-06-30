Оккупанты попали по терминалу Новой Почты в Харькове 30 июня

Последствия попадания КАБа в терминал Новой почты. Фото: Суспільне Харків

Российские захватчики в воскресенье, 30 июня, ударили управляемой авиационной бомбой по Харькову. Число пострадавших в результате атаки возросло до девяти человек.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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По словам Синегубова, попадание КАБа по терминалу "Новой почты". В результате девять человек были ранены, среди них восьмимесячный ребенок и женщина, остальные пострадавшие — мужчины.

Также погиб работник почтового отделения, а именно попадание произошло по автопарку — там уничтожены восемь автомобилей и еще десятки поврежденных.

Сейчас идет разбор завалов, на месте попадания могло находиться еще девять человек, их ищут.

Скриншот поста Синегубова

Напомним, сегодня днем в центре Харькова раздался взрыв. Россияне атаковали город управляемой авиационной бомбой.

Также мы писали, что среди пострадавших в результате удара по Харькову есть восьмимесячный младенец. Также там горело семь автомобилей предприятия.