Окупанти влучили у термінал Нової Пошти у Харкові 30 червня

Російський винищувач з КАБами. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російські загарбники у неділю, 30 червня, вдарили керованою авіаційною бомбою по Харкову. Кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до дев'яти осіб.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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За словами Синєгубова, влучання КАБу по терміналу "Нової пошти". Внаслідок цього дев'ятеро людей були поранені, серед них восьмимісячна дитина та жінка, решта постраждалих — чоловіки.

Також загинув працівник поштового відділення, а саме влучання сталося по автопарку — там знищено вісім автомобілів та ще десятки пошкоджених.

Наразі триває розбір завалів, на місці влучання могло перебувати ще дев'ять людей, їх шукають.

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, сьогодні вдень у центрі Харкова пролунав вибух. Росіяни атакували місто керованою авіаційною бомбою.

Також ми писали, що серед постраждалих внаслідок удару по Харкову є восьмимісячне немовля. Також там горіли сім автомобілів підприємства.