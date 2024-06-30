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У Харкові було влучання у термінал Нової Пошти — в ОВА розповіли нові деталі про постраждалих

30 червня 2024 18:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Окупанти влучили у термінал Нової Пошти у Харкові 30 червня
Російський винищувач з КАБами. Ілюстративне фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники у неділю, 30 червня, вдарили керованою авіаційною бомбою по Харкову. Кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до дев'яти осіб.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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Удар авіабомбою по Харкову 30 червня

За словами Синєгубова, влучання КАБу по терміналу "Нової пошти". Внаслідок цього дев'ятеро людей були поранені, серед них восьмимісячна дитина та жінка, решта постраждалих — чоловіки.

Також загинув працівник поштового відділення, а саме влучання сталося по автопарку — там знищено вісім автомобілів та ще десятки пошкоджених. 

Наразі триває розбір завалів, на місці влучання могло перебувати ще дев'ять людей, їх шукають.

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Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, сьогодні вдень у центрі Харкова пролунав вибух. Росіяни атакували місто керованою авіаційною бомбою.

Також ми писали, що серед постраждалих внаслідок удару по Харкову є восьмимісячне немовля. Також там горіли сім автомобілів підприємства.

російські війська
Харків
Нова пошта
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Олег Синєгубов
атака
авіабомба

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