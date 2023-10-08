В Харькове из-за непогоды попадали деревья и оборвались электросети
Из-за непогоды в Харькове упали семь деревьев и 12 больших веток. Случилось это сегодня, 8 октября.
Об этом пишет пресс-служба Харьковского городского совета.
Какие районы пострадали
Отмечается, что Департамент жилищно-коммунального хозяйства получил 11 заявок по деревьям и веткам, которые упали в разных районах города, а именно:
- Немышлянском,
- Шевченковском,
- Салтовском,
- Индустриальном,
- Киевском.
Ликвидация последствий
"Бригады СКП "Харьковзеленстрой" и КП "Харьковблагоустройство" оперативно выехали на места вызовов для устранения аварийных ситуаций. Коммунальщики убрали с проезжих частей и придомовых территорий поваленные деревья и большие ветки, а затем распилили их", — добавили в сообщении.
Кроме того, специалисты КП "Горсвет" дважды выезжали на обрыв электросетей в Немышлянский и Индустриальный районы. Как известно, это произошло из-за падения деревьев на линии уличного и наружного освещения.
Напомним, ранее Киев покрыл сильный дождь с грозой и градом. При этом после страшного ненастья улицы столицы были затоплены, а люди перемещались в воде, которая была им по колено.