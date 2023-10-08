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В Харькове из-за непогоды попадали деревья и оборвались электросети

8 октября 2023 18:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Харькове из-за непогоды попадали деревья и оборвались электросети
Непогода в Харькове. Фото: Харьковский городской совет
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Из-за непогоды в Харькове упали семь деревьев и 12 больших веток. Случилось это сегодня, 8 октября.

Об этом пишет пресс-служба Харьковского городского совета.

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Отмечается, что Департамент жилищно-коммунального хозяйства получил 11 заявок по деревьям и веткам, которые упали в разных районах города, а именно:

  • Немышлянском,
  • Шевченковском,
  • Салтовском,
  • Индустриальном,
  • Киевском.
ненастье в Харькове
Непогода в Харькове. Фото: Харьковский городской совет

Ликвидация последствий

"Бригады СКП "Харьковзеленстрой" и КП "Харьковблагоустройство" оперативно выехали на места вызовов для устранения аварийных ситуаций. Коммунальщики убрали с проезжих частей и придомовых территорий поваленные деревья и большие ветки, а затем распилили их", — добавили в сообщении.

ненастье в Харькове
Непогода в Харькове. Фото: Харьковский городской совет

Кроме того, специалисты КП "Горсвет" дважды выезжали на обрыв электросетей в Немышлянский и Индустриальный районы. Как известно, это произошло из-за падения деревьев на линии уличного и наружного освещения.

ненастье в Харькове
Непогода в Харькове. Фото: Харьковский городской совет

Напомним, ранее Киев покрыл сильный дождь с грозой и градом. При этом после страшного ненастья улицы столицы были затоплены, а люди перемещались в воде, которая была им по колено.

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