В Харькове из-за непогоды попадали деревья и оборвались электросети

Непогода в Харькове. Фото: Харьковский городской совет

Из-за непогоды в Харькове упали семь деревьев и 12 больших веток. Случилось это сегодня, 8 октября.

Об этом пишет пресс-служба Харьковского городского совета.

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Отмечается, что Департамент жилищно-коммунального хозяйства получил 11 заявок по деревьям и веткам, которые упали в разных районах города, а именно:

Немышлянском,

Шевченковском,

Салтовском,

Индустриальном,

Киевском.

Непогода в Харькове. Фото: Харьковский городской совет

Ликвидация последствий

"Бригады СКП "Харьковзеленстрой" и КП "Харьковблагоустройство" оперативно выехали на места вызовов для устранения аварийных ситуаций. Коммунальщики убрали с проезжих частей и придомовых территорий поваленные деревья и большие ветки, а затем распилили их", — добавили в сообщении.

Непогода в Харькове. Фото: Харьковский городской совет

Кроме того, специалисты КП "Горсвет" дважды выезжали на обрыв электросетей в Немышлянский и Индустриальный районы. Как известно, это произошло из-за падения деревьев на линии уличного и наружного освещения.

Непогода в Харькове. Фото: Харьковский городской совет

Напомним, ранее Киев покрыл сильный дождь с грозой и градом. При этом после страшного ненастья улицы столицы были затоплены, а люди перемещались в воде, которая была им по колено.