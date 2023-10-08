У Харкові через негоду попадали дерева та обірвалися електромережі
Через негоду у Харкові впало сім дерев та 12 великих гілок. Сталося це сьогодні, 8 жовтня.
Про це пише пресслужба Харківської міської ради.
Які райони постраждали
Зазначається, що Департамент житлово-комунального господарства отримав 11 заявок щодо дерев та гілок, які впали у різних районах міста, а саме:
- Немишлянському,
- Шевченківському,
- Салтівському,
- Індустріальному,
- Київському.
Ліквідація наслідків
"Бригади СКП "Харківзеленбуд" і КП "Харківблагоустрій" оперативно виїхали на місця викликів для усунення аварійних ситуацій. Комунальники прибрали з проїжджих частин і прибудинкових територій повалені дерева та великі гілки, а потім розпиляли їх", — додали у повідомленні.
Крім того, спеціалісти КП "Міськсвітло" два рази виїжджали на обрив електромереж в Немишлянський та Індустріальний райони. Як відомо, це сталося через падіння дерев на лінії вуличного та зовнішнього освітлення.
Нагадаємо, раніше Київ накрив сильний дощ із грозою та градом. При цьому після страшної негоди вулиці столиці були затоплені, а люди переміщалися у воді, яка була їм по коліна.