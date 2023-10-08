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У Харкові через негоду попадали дерева та обірвалися електромережі

8 жовтня 2023 18:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Харкові через негоду попадали дерева та обірвалися електромережі
Наслідки негоди у Харкові. Фото: Харківська міська рада
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Через негоду у Харкові впало сім дерев та 12 великих гілок. Сталося це сьогодні, 8 жовтня.

Про це пише пресслужба Харківської міської ради.

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Які райони постраждали

Зазначається, що Департамент житлово-комунального господарства отримав 11 заявок щодо дерев та гілок, які впали у різних районах міста, а саме:

  • Немишлянському,
  • Шевченківському,
  • Салтівському,
  • Індустріальному,
  • Київському.
негода у Харкові
Наслідки негоди у Харкові. Фото: Харківська міська рада

Ліквідація наслідків

"Бригади СКП "Харківзеленбуд" і КП "Харківблагоустрій" оперативно виїхали на місця викликів для усунення аварійних ситуацій. Комунальники прибрали з проїжджих частин і прибудинкових територій повалені дерева та великі гілки, а потім розпиляли їх", — додали у повідомленні.

негода у Харкові
Наслідки негоди у Харкові. Фото: Харківська міська рада

Крім того, спеціалісти КП "Міськсвітло" два рази виїжджали на обрив електромереж в Немишлянський та Індустріальний райони. Як відомо, це сталося через падіння дерев на лінії вуличного та зовнішнього освітлення.

негода у Харкові
Наслідки негоди у Харкові. Фото: Харківська міська рада

Нагадаємо, раніше Київ накрив сильний дощ із грозою та градом. При цьому після страшної негоди вулиці столиці були затоплені, а люди переміщалися у воді, яка була їм по коліна.

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