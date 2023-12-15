В Харькове из-за бытового пожара на женщине загорелась одежда

Карета скорой помощи. Фото: из открытых источников

Днем 14 декабря в Харькове произошел бытовой пожар. Из-за неосторожного обращения с огнем на 75-летней женщине загорелась синтетическая одежда.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковщины.

Читайте также:

В Харькове на женщине загорелась одежда

Отмечается, что пожар возник около 14:10 на 14 этаже многоэтажки. Соседи услышали запах дыма и сразу вызвали спасателей.

Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили на полу женщину 1948 года рождения. На тот момент одежда на ней уже сгорела, а пожар самоликвидировался.

Пострадавшую с ожогами эвакуировали в медицинское учреждение.

Напомним, в Харькове произошла трагедия 12 декабря. Там во время пожара в лифте одного из жилых домов по улице Сергея Грицевца сгорел мужчина. Жители дома сообщили, что лифт был в плохом состоянии и не работал несколько дней.

Кроме того, во Львове произошел пожар в одной из квартир в Лычаковском районе. В результате возгорания пострадал 73-летний житель дома.