У Харкові через побутову пожежу на жінці загорівся одяг

Карета швидкої допомоги. Фото: з відкритих джерел

Вдень 14 грудня у Харкові сталася побутова пожежа. Через необережне поводження з вогнем на 75-річній жінці загорівся синтетичний одяг.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Харківщини.

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У Харкові на жінці загорівся одяг

Зазначається, що пожежа виникла близько 14:10 на 14 поверсі багатоповерхівки. Сусіди почули запах диму та відразу викликали рятувальників.

Прибувши на місце події, вогнеборці виявили на підлозі жінку 1948 року народження. На той момент одяг на ній вже згорів, а пожежа самоліквідувалась.

Потерпілу з опіками евакуювали до медичного закладу.

Нагадаємо, у Харкові сталася трагедія 12 грудня. Там під час пожежі в ліфті одного з житлових будинків на вулиці Сергія Грицевця згорів чоловік. Мешканці будинку повідомили, що ліфт був у поганому стані та не працював по декілька днів.

Окрім цього, у Львові сталася пожежа в одній із квартир у Личаківському районі. Внаслідок загоряння постраждав 73-річний житель будинку.