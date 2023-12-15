У Харкові через побутову пожежу на жінці загорівся одяг
Вдень 14 грудня у Харкові сталася побутова пожежа. Через необережне поводження з вогнем на 75-річній жінці загорівся синтетичний одяг.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Харківщини.
У Харкові на жінці загорівся одяг
Зазначається, що пожежа виникла близько 14:10 на 14 поверсі багатоповерхівки. Сусіди почули запах диму та відразу викликали рятувальників.
Прибувши на місце події, вогнеборці виявили на підлозі жінку 1948 року народження. На той момент одяг на ній вже згорів, а пожежа самоліквідувалась.
Потерпілу з опіками евакуювали до медичного закладу.
Нагадаємо, у Харкові сталася трагедія 12 грудня. Там під час пожежі в ліфті одного з житлових будинків на вулиці Сергія Грицевця згорів чоловік. Мешканці будинку повідомили, що ліфт був у поганому стані та не працював по декілька днів.
Окрім цього, у Львові сталася пожежа в одній із квартир у Личаківському районі. Внаслідок загоряння постраждав 73-річний житель будинку.
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