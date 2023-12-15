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У Харкові через побутову пожежу на жінці загорівся одяг

15 грудня 2023 14:14
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Козюк Тетяна
редактор
У Харкові через побутову пожежу на жінці загорівся одяг
Карета швидкої допомоги. Фото: з відкритих джерел
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Вдень 14 грудня у Харкові сталася побутова пожежа. Через необережне поводження з вогнем на 75-річній жінці загорівся синтетичний одяг. 

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Харківщини.

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У Харкові на жінці загорівся одяг

Зазначається, що пожежа виникла близько 14:10 на 14 поверсі багатоповерхівки. Сусіди почули запах диму та відразу викликали рятувальників. 

Прибувши на місце події, вогнеборці виявили на підлозі жінку 1948 року народження. На той момент одяг на ній вже згорів, а пожежа самоліквідувалась. 

Потерпілу з опіками евакуювали до медичного закладу. 

Нагадаємо, у Харкові сталася трагедія 12 грудня. Там під час пожежі в ліфті одного з житлових будинків на вулиці Сергія Грицевця згорів чоловік. Мешканці будинку повідомили, що ліфт був у поганому стані та не працював по декілька днів.

Окрім цього, у Львові сталася пожежа в одній із квартир у Личаківському районі. Внаслідок загоряння постраждав 73-річний житель будинку.

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