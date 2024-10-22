Суд в Харькове приговорил чиновника к пяти годам заключения за продажу должностей

Сотрудники прокуратуры с подозреваемыми. Иллюстративное фото: Прокуратура Харьковской области

В Харькове суд признал виновным в мошенничестве уроженца Одессы, который "продавал" должности главы Харьковской ОГА, главы управления налоговой службы в регионе и 179 округа на выборах в Верховную Раду от партии "Слуга народа". Суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет и шести месяцев пребывания за решеткой с конфискацией имущества.

Ознакомиться с этим делом можно в Реестре судебных дел.

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Обстоятельства дела

По информации суда, в этом судебном решении говорится об Игоре Александровиче Дроздове. По мнению следствия первой инстанции, он вместе с Василием Максимовичем Собченко разработал мошеннический план, который использовал для продажи должностей в Харьковской области.

В результате своей противоправной деятельности Дроздов и его сообщники получили не менее 1,53 миллиона гривен противоправной выгоды.

Что решил суд

Дроздов находится в СИЗО со 2 июня 2020 года. На судебном заседании вину мужчина признал полностью и искренне покаялся.

Решением суда он был приговорен к пяти с половиной годам за решеткой. Суд по делу сообщников Дроздова состоится позже.

Ранее мы сообщали, что суд в Харькове вынес приговор по поводу 62-летней учительницы музыки и рисования. Она осуществляла коллаборационную деятельность.

Кроме того, Львовский городской совет отказал в разрешении на строительство новых магазинов в Винниках.