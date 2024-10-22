Суд в Харькове приговорил чиновника к пяти годам заключения за продажу должностей

В Харькове чиновник за деньги "продавал" важные должности — как его наказал суд
В Харькове суд признал виновным в мошенничестве уроженца Одессы, который "продавал" должности главы Харьковской ОГА, главы управления налоговой службы в регионе и 179 округа на выборах в Верховную Раду от партии "Слуга народа". Суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет и шести месяцев пребывания за решеткой с конфискацией имущества.
Ознакомиться с этим делом можно в Реестре судебных дел.
Обстоятельства дела
По информации суда, в этом судебном решении говорится об Игоре Александровиче Дроздове. По мнению следствия первой инстанции, он вместе с Василием Максимовичем Собченко разработал мошеннический план, который использовал для продажи должностей в Харьковской области.
В результате своей противоправной деятельности Дроздов и его сообщники получили не менее 1,53 миллиона гривен противоправной выгоды.
Что решил суд
Дроздов находится в СИЗО со 2 июня 2020 года. На судебном заседании вину мужчина признал полностью и искренне покаялся.
Решением суда он был приговорен к пяти с половиной годам за решеткой. Суд по делу сообщников Дроздова состоится позже.
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