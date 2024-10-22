Суд у Харкові засудив чиновника на п'ять років ув'язнення за продаж посад

Співробітники прокуратури з підозрюваними. Ілюстративне фото: Прокуратура Харківської області

У Харкові суд визнав винним у шахрайстві уродженця Одеси, який "продавав" посади голови Харківської ОДА, голови управління податкової служби в регіоні та 179 округу на виборах до Верховної Ради від партії "Слуга народу". Суд призначив чоловіку покарання у вигляді п'яти років та шести місяців перебування за гратами з конфіскацією майна.

Ознайомитися з цією справою можна у Реєстрі судових справ.

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Обставини справи

За інформацією суду, у цьому судовому рішенні йдеться про Ігоря Олександровича Дроздова. На думку слідства першої інстанції, він разом з Василем Максимовичем Собченком розробив шахрайський план, який використовував для продажу посад на Харківщині.

Внаслідок своєї протиправної діяльності Дроздов та його спільники отримали щонайменше 1,53 мільйони гривень протиправної вигоди.

Що вирішив суд

Дроздов перебуває у СІЗО з 2 червня 2020 року. На судовому засіданні свою вину чоловік визнав повністю та щиро покаявся.

Рішенням суду він був засуджений до п'яти з половиною років за гратами. Суд у справі спільників Дроздова відбудеться пізніше.

Раніше ми повідомляли, що суд у Харкові виніс вирок щодо 62-річної вчительки музики та малювання. Вона здійснювала колабораційну діяльність.

Окрім того, Львівська міська рада відмовила у дозволі на будівництво нових магазинів у Винниках.