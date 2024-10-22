Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові чиновник за гроші "продавав" важливі посади — як його покарав суд arrow

У Харкові чиновник за гроші "продавав" важливі посади — як його покарав суд

22 жовтня 2024 09:54
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Суд у Харкові засудив чиновника на п'ять років ув'язнення за продаж посад
Співробітники прокуратури з підозрюваними. Ілюстративне фото: Прокуратура Харківської області
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Харкові суд визнав винним у шахрайстві уродженця Одеси, який "продавав" посади голови Харківської ОДА, голови управління податкової служби в регіоні та 179 округу на виборах до Верховної Ради від партії "Слуга народу". Суд призначив чоловіку покарання у вигляді п'яти років та шести місяців перебування за гратами з конфіскацією майна.

Ознайомитися з цією справою можна у Реєстрі судових справ.

Читайте також:

Обставини справи

За інформацією суду, у цьому судовому рішенні йдеться про Ігоря Олександровича Дроздова. На думку слідства першої інстанції, він разом з Василем Максимовичем Собченком розробив шахрайський план, який використовував для продажу посад на Харківщині.

Внаслідок своєї протиправної діяльності Дроздов та його спільники отримали щонайменше 1,53 мільйони гривень протиправної вигоди.

Що вирішив суд

Дроздов перебуває у СІЗО з 2 червня 2020 року. На судовому засіданні свою вину чоловік визнав повністю та щиро покаявся.

Рішенням суду він був засуджений до п'яти з половиною років за гратами. Суд у справі спільників Дроздова відбудеться пізніше.

Раніше ми повідомляли, що суд у Харкові виніс вирок щодо 62-річної вчительки музики та малювання. Вона здійснювала колабораційну діяльність.

Окрім того, Львівська міська рада відмовила у дозволі на будівництво нових магазинів у Винниках. 

суд Харків Україна корупція судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:11 На Київщині суддя мав необгрунтовані активи на 3,6 млн грн — що вирішив суд

11:00 Допомога у 3,6 тис. грн — де можна записатись на виплати до кінця жовтня

10:51 Третя штурмова відбиває наступ окупантів на Харківщині — ефектне відео

10:49 На Одещині виявили новий вид тварин — як він виглядає, фото

10:32 Нові зарплати українців — які суми податків стягнуть з кожної тисячі доходу

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК - 80x80

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК

10:30 У ТЦК пояснили, як обирають отримувачів повісток поштою

10:19 Перемогли самі себе — одеська мерія виграла суд у власного департаменту

10:18 Кличко відсторонив свого заступника Прокопіва через скандал із нерухомістю

09:54 У Харкові чиновник за гроші "продавав" важливі посади — як його покарав суд

09:51 В Україні стрімко скорочується кількість пенсіонерів — дані ПФУ

11:11 На Київщині суддя мав необгрунтовані активи на 3,6 млн грн — що вирішив суд

11:00 Допомога у 3,6 тис. грн — де можна записатись на виплати до кінця жовтня

10:51 Третя штурмова відбиває наступ окупантів на Харківщині — ефектне відео

10:49 На Одещині виявили новий вид тварин — як він виглядає, фото

10:32 Нові зарплати українців — які суми податків стягнуть з кожної тисячі доходу

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК - 80x80

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК

10:30 У ТЦК пояснили, як обирають отримувачів повісток поштою

10:19 Перемогли самі себе — одеська мерія виграла суд у власного департаменту

10:18 Кличко відсторонив свого заступника Прокопіва через скандал із нерухомістю

09:54 У Харкові чиновник за гроші "продавав" важливі посади — як його покарав суд

09:51 В Україні стрімко скорочується кількість пенсіонерів — дані ПФУ

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

21 жовтня 2024

23:41 Військовий із США розповів, чому воює за Україну

18 жовтня 2024

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

Text

08:00 Умєров розповів подробиці таємних переговорів з Росією — ефір Ранок.LIVE

21 жовтня 2024
Text

23:17 Бахматов назвав вартість незавершених будівництв у Києві

Text

22:39 Військовий проаналізував, куди Росія в першу чергу кине солдатів КНДР

Text

21:36 Нардеп пояснив, чому корупціонери в Україні не бояться покарання

Text

18:18 Експерт спрогнозував зимовий дефіцит електроенергії в Україні

Text

17:50 Погрози Трампа вдарити по Москві та прогнози США щодо перемоги України — ефір Вечір.LIVE

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК - 80x80

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК

Text

16:09 Скандал у дитячому центрі на Львівщині — як триває розслідування

Text

14:05 Нардепка Ясько пояснила, чому українцям наразі небезпечно перебувати в Грузії

Text

13:48 Політолог Гончарук припустив, що у справі Крупи гроші могли йти "вище"

Text

13:18 Обстріл Харкова та візит Ллойда Остіна до Києва — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні