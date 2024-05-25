В Харькове число погибших от удара по гипермаркету может увеличиться, — прокуратура

Спасатель возле места попадания в Харькове. Фото: Украинское радио

В Харькове на месте попадания российской управляемой авиационной бомбы разгорается сильный пожар. Следует ожидать увеличения количества погибших и пострадавших.

Об этом сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в субботу, 25 мая.

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Чубенко подтвердил, что в гипермаркет на Салтовке попал авиационный боеприпас УМБП Д-30.

"В результате взрыва произошел сильный пожар — загорелись лакокрасочные изделия, древесина, обшивка, товары. Возник сильный едкий дым, окутавший весь торговый центр, в результате чего количество погибших и травмированных, вероятно, будет увеличиваться", — рассказал Чубенко.

Также есть пострадавшие и погибшие от взрыва. Пожар же в свою очередь усугубил последствия этого удара.

Чубенко также рассказал, что один из сотрудников торгового центра погиб от удушения, а не от обломков ракеты.

Ранее мы писали, что в Харькове в субботу, 25 мая, снова раздались взрывы. В городе и области идет воздушная тревога.

Также мы писали, что российские войска в субботу, 25 мая, обстреляли Харьков. Один из ударов пришелся на Центральный парк города.