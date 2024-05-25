У Харкові число загиблих від удару по гіпермаркету може збільшитися, — прокуратура

Рятувальник біля місця влучання у Харкові. Фото: Українське радіо

У Харкові на місці влучання російської керованої авіаційної бомби палає сильна пожежа. Варто очікувати збільшення кількості загиблих і постраждалих.

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко у суботу, 25 травня.

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Чубенко підтвердив, що у гіпермаркет на Салтівці влучили авіаційним боєприпасом УМБП Д-30.

"Внаслідок вибуху відбулася сильна пожежа — загорілися лакофарбові вироби, деревина, обшивка, товари. Виник сильний їдкий дим, який окутав весь торгівельний центр, внаслідок чого кількість загиблих і травмованих, ймовірно, буде збільшуватись", — розповів Чубенко.

Також є постраждалі і загиблі від самого вибуху. Пожежа у свою чергу посилила наслідки від цього удару.

Чубенко також розповів, що один із співробітників торгівельного центру загинув від удушення, а не від уламків ракети.

Раніше ми писали, що у Харкові у суботу, 25 травня, знову пролунали вибухи. У місті та області триває повітряна тривога.

Також ми писали, що російські війська у суботу, 25 травня, обстріляли Харків. Один з ударів прийшовся на Центральний парк міста.