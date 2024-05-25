В Харкові пролунав потужний вибух — місто під ворожим вогнем
У Харкові у суботу, 25 травня, знову пролунали вибухи. У місті та області триває повітряна тривога.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.
Вибухи в Харкові 25 травня
Росіяни знову атакували Харків. За попередньою інформацією, удар прийшовся на центральні райони міста з щільною цивільною забудовою.
Згодом Терехов повідомив, що внаслідок російського удару постраждали 11 осіб.
Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед травмованих є дитина — 13-річного хлопчика госпіталізували.
В Харківській області вже понад 11 годин триває повітряна тривога.
Нагадаємо, у суботу, 25 травня, російські окупанти вдарили КАБами по будівельному гіпермаркету у Харкові. Відомо про двох загиблих, багато людей зникло безвісти.
Також ми писали, що російські війська у суботу, 25 травня, обстріляли Харків. Один з ударів прийшовся на Центральний парк міста.
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