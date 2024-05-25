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В Харкові пролунав потужний вибух — місто під ворожим вогнем

25 травня 2024 19:17
оновлено: 20:03
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
В Харкові пролунав потужний вибух — місто під ворожим вогнем
Вибух. Ілюстративне фото: pixabay
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Харкові у суботу, 25 травня, знову пролунали вибухи. У місті та області триває повітряна тривога.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.

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Росіяни знову атакували Харків. За попередньою інформацією, удар прийшовся на центральні райони міста з щільною цивільною забудовою.

Дописи Ігоря Терехова. Фото: скриншот
Дописи Ігоря Терехова. Фото: скриншот

Згодом Терехов повідомив, що внаслідок російського удару постраждали 11 осіб.

Дописи Ігоря Терехова. Фото: скриншот
Дописи Ігоря Терехова. Фото: скриншот

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед травмованих є дитина — 13-річного хлопчика госпіталізували.

Дописи Олега Синєгубова. Фото: скриншот
Дописи Олега Синєгубова. Фото: скриншот

В Харківській області вже понад 11 годин триває повітряна тривога.

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у суботу, 25 травня, російські окупанти вдарили КАБами по будівельному гіпермаркету у Харкові. Відомо про двох загиблих, багато людей зникло безвісти.

Також ми писали, що російські війська у суботу, 25 травня, обстріляли Харків. Один з ударів прийшовся на Центральний парк міста.

війна
Харків
вибух
Харківська область
Ігор Терехов
повітряна тривога
війна в Україні
ракетний удар

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