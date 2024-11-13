В Харькове судили мужчину, который годами обворовывал прохожих

В Харькове мужчина избивал и обворовывал прохожих — решение суда
В Харькове судили мужчину, который в течение 11 лет совершил большое количество преступлений. Он обворовывал малолетних и взрослых людей, угрожая и нанося им удары.
Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.
Детали дела
В 2013-2014 годах парень совершил ряд преступлений:
- украл спортивные кроссовки у малолетнего лица;
- ударил несовершеннолетнего и украл у него наушники;
- заставил посетителя общественного учреждения отдать 20 гривен;
- хотел забрать спортивную кофту, а на отказ украл кепку;
- ударил по лицу мужчину, чтобы тот отдал кроссовки и сумку;
- забрал золотую серьгу у школьника;
Уже в 2017 году, когда он был совершеннолетним, в состоянии алкогольного опьянения возле станции метро вместе с другими лицами избил молодого человека и забрал у него мобильный телефон. Кроме того, в том же году он избил мужчину и украл из его кармана 2100 гривен и мобильный телефон. Позже в подъезде одного из домов попросил своего знакомого телефон, чтобы позвонить по телефону и не вернул его.
Он продолжил совершение преступлений и за 2017-2018 годы:
- проник в жилище, избил владельца и украл его личные вещи — телефон, моноколесо и кроссовки;
- избил мужчину и украл его телефон;
- нанес резаные раны мужчине возле автобусной остановки и забрал кошелек;
- заставил мужчину снять деньги с банкомата, а когда не удалось — забрал у него телефон;
Решение суда
Во время суда мужчина полностью признал свою вину в преступлениях.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года, но освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком в один год. Моральный ущерб потерпевшим оценен в 30 тысяч гривен, который он должен заплатить.
Напомним, во Львове судили мужчину, который напал на прохожего и избил его металлической трубой.
Также мы писали, что житель Одещины напал на военного. Суд назначил ему штраф в размере 850 гривен.
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