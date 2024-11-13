У Харкові судили чоловіка, який роками обкрадав перехожих

Фрунзенський районний суд Харкова. Фото: пресслужба суду

У Харкові судили чоловіка, який протягом 11 років скоїв велику кількість злочинів. Він обкрадав малолітніх та дорослих людей, погрожуючи та завдаючи їм ударів.

Про це свідчать дані Опендатаботу.

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Деталі справи

У 2013-2014 роках хлопець здійснив низку злочинів:

вкрав спортивні кросівки у малолітньої особи;

вдарив неповнолітнього та вкрав у нього навушники;

змусив відвідувача громадського закладу віддати 20 гривень;

хотів забрати спортивну кофту, а на відмову вкрав кепку;

вдарив по обличчю чоловіка, аби той віддав кросівки й сумку;

забрав золоту сережку у школяра;

Вже у 2017 році, коли він був повнолітнім, у стані алкогольного сп'яніння біля станції метро разом з іншими особами побив хлопця та забрав у нього мобільний телефон. Крім того, того ж року він побив чоловіка й вкрав з його кишені 2100 гривень та мобільний телефон. Пізніше у під'їзді одного з будинків попросив свого знайомого телефон, аби зателефонувати та не повернув його.

Він продовжив вчинення злочинів та за 2017-2018 роки:

проник у житло, побив власника та вкрав його особисті речі — телефон, моноколесо та кросівки;

побив чоловіка та вкрав його телефон;

завдав різаних ран чоловіку біля автобусної зупинки й забрав гаманець;

змусив чоловіка зняти гроші з банкомата, а коли не вдалося — забрав у нього телефон;

Рішення суду

Під час суду чоловік повністю визнав свою провину у злочинах.

Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на чотири роки, але звільнив його від відбування покарання з випробувальним терміном один рік. Моральна шкода потерпілим оцінена у 30 тисяч гривень, яку він має сплатити.

Нагадаємо, у Львові судили чоловіка, який напав на перехожого та побив його металевою трубою.

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