У Харкові судили чоловіка, який роками обкрадав перехожих

У Харкові чоловік бив та обкрадав перехожих — рішення суду
У Харкові судили чоловіка, який протягом 11 років скоїв велику кількість злочинів. Він обкрадав малолітніх та дорослих людей, погрожуючи та завдаючи їм ударів.
Про це свідчать дані Опендатаботу.
Деталі справи
У 2013-2014 роках хлопець здійснив низку злочинів:
- вкрав спортивні кросівки у малолітньої особи;
- вдарив неповнолітнього та вкрав у нього навушники;
- змусив відвідувача громадського закладу віддати 20 гривень;
- хотів забрати спортивну кофту, а на відмову вкрав кепку;
- вдарив по обличчю чоловіка, аби той віддав кросівки й сумку;
- забрав золоту сережку у школяра;
Вже у 2017 році, коли він був повнолітнім, у стані алкогольного сп'яніння біля станції метро разом з іншими особами побив хлопця та забрав у нього мобільний телефон. Крім того, того ж року він побив чоловіка й вкрав з його кишені 2100 гривень та мобільний телефон. Пізніше у під'їзді одного з будинків попросив свого знайомого телефон, аби зателефонувати та не повернув його.
Він продовжив вчинення злочинів та за 2017-2018 роки:
- проник у житло, побив власника та вкрав його особисті речі — телефон, моноколесо та кросівки;
- побив чоловіка та вкрав його телефон;
- завдав різаних ран чоловіку біля автобусної зупинки й забрав гаманець;
- змусив чоловіка зняти гроші з банкомата, а коли не вдалося — забрав у нього телефон;
Рішення суду
Під час суду чоловік повністю визнав свою провину у злочинах.
Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на чотири роки, але звільнив його від відбування покарання з випробувальним терміном один рік. Моральна шкода потерпілим оцінена у 30 тисяч гривень, яку він має сплатити.
Нагадаємо, у Львові судили чоловіка, який напав на перехожого та побив його металевою трубою.
Також ми писали, що мешканець Одещини напав на військового. Суд призначив йому штраф у розмірі 850 гривень.
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