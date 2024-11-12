Обстріл Слобідського района Харкова 12 листопада — відео наслідків

Правоохоронець біля уламків у Харкові. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Російські окупанти у вівторок, 12 листопада, атакували Харків дроном нової розробки. Внаслідок обстрілу Слобідського району постраждала жінка.

У Харківській обласній прокуратурі показали відео наслідків.

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Відомо, що безпілотник ворога влучив в багатоповерхівку у Слобідському районі міста.

Внаслідок російського удару постраждала 70-річна жінка.

Нагадаємо, 12 листопада загарбники здійснили удар по Харкову за допомогою нового типу дронів "Молния".

Також 11 листопада окупанти атакували Харків. Відомо, що для обстрілу ворог використав ракету С-300.