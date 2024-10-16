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В Харькове мужчина хотел украсть товар из магазина на 4 тыс. грн — что решил суд

16 октября 2024 12:05
Виктория Козырь - редактор
В Харькове мужчина пытался украсть товары из магазина на более чем 4 тысячи гривен
Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels
Виктория Козырь - редактор

В Харькове мужчина пытался украсть товары из магазина "Сильпо". Их общая сумма составляет 4 527 гривен.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Харьковчанин хотел украсть из магазина:

  • стейк семги;
  • авокадо в количестве четырех штук;
  • минеральную воду шесть литров;
  • смесь из козьего молока;
  • голубику 125 граммов;
  • сибас;
  • черный шоколад и прочее.

Товар мужчина поместил в пакет и направился к выходу из помещения. Установлено, что он не оплатил его в кассовой зоне самообслуживания, поэтому его остановил охранник, вызвавший правоохранителей.

Что решил суд

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину. Он просил назначить ему наказание не связанное с лишением свободы, в содеянном раскаялся.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 (законченное покушение на совершение уголовного преступления), ч. 4 ст. 185 (кража в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения, однако освободили от отбывания наказания, установив испытательный срок три года.

Напомним, в Киеве мужчина похитил фисташки на сумму более трех тысяч гривен в супермаркете "Ашан" и попытался выйти из магазина. Суд признал его виновным в воровстве и назначил наказание.

Также в Харькове мужчина похитил сумку с интернет-оборудованием, которую мастер оставил у подъезда. Суд признал его виновным в воровстве.

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