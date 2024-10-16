В Харькове мужчина пытался украсть товары из магазина на более чем 4 тысячи гривен

Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels

В Харькове мужчина пытался украсть товары из магазина "Сильпо". Их общая сумма составляет 4 527 гривен.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Харьковчанин хотел украсть из магазина:

стейк семги;

авокадо в количестве четырех штук;

минеральную воду шесть литров;

смесь из козьего молока;

голубику 125 граммов;

сибас;

черный шоколад и прочее.

Товар мужчина поместил в пакет и направился к выходу из помещения. Установлено, что он не оплатил его в кассовой зоне самообслуживания, поэтому его остановил охранник, вызвавший правоохранителей.

Что решил суд

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину. Он просил назначить ему наказание не связанное с лишением свободы, в содеянном раскаялся.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 (законченное покушение на совершение уголовного преступления), ч. 4 ст. 185 (кража в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения, однако освободили от отбывания наказания, установив испытательный срок три года.

Напомним, в Киеве мужчина похитил фисташки на сумму более трех тысяч гривен в супермаркете "Ашан" и попытался выйти из магазина. Суд признал его виновным в воровстве и назначил наказание.

Также в Харькове мужчина похитил сумку с интернет-оборудованием, которую мастер оставил у подъезда. Суд признал его виновным в воровстве.