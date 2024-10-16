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У Харкові чоловік хотів вкрасти товар з магазину на 4 тис. грн — що вирішив суд

16 жовтня 2024 12:05
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Харкові чоловік намагався вкрасти товари з магазину на понад 4 тисячі гривень
Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Харкові чоловік намагався вкрасти товари з магазину "Сільпо". Їх загальна сума складає 4 527 гривень. 

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Харків'янин хотів вкрасти з магазину:

  • стейк сьомги;
  • авокадо у кількості чотирьох штук;
  • мінеральну воду шість літрів;
  • суміш з козиного молока;
  • лохину 125 грамів;
  • сибас;
  • чорний шоколад та інше.

Товар чоловік помістив до пакунка та попрямував до виходу з приміщення. Встановлено, що він не оплатив його на касовій зоні самообслуговування, тому його зупинив охоронець, який викликав правоохоронців. 

Що вирішив суд

Під час судового засідання чоловік визнав свою вину. Він просив призначити йому покарання не пов'язане з позбавленням волі, у скоєному розкаявся.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 (закінчений замах на вчинення кримінального правопорушення), ч. 4 ст. 185 (крадіжка в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення, однак звільнили від відбування покарання, встановивши випробувальний строк три роки.

Нагадаємо, у Києві чоловік викрав фісташки на суму понад три тисячі гривень у супермаркеті "Ашан" і спробував вийти з магазину. Суд визнав його винним у крадіжці та призначив покарання.

Також у Харкові чоловік викрав сумку з інтернет-обладнанням, яку майстер залишив біля під'їзду. Суд визнав його винним у крадіжці.

суд Харків супермаркет судові рішення крадіжка

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