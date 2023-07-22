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В Харькове мужчина обворовал укрытие: что он вынес

22 июля 2023 16:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Харькове мужчина обворовал укрытие: что он вынес
Укрытие в одном из районов Киева. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Харькове полиция зафиксировала кражу из бомбоубежища. Известно, что 31-летний мужчина выносил оттуда имущество.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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Кража в Харькове

20 июля руководство почтовой службы заявило о пропаже имущества из убежища, которое находится в подземной части их здания и открыто для посещения.

Исследование выявило, что харьковчанин, ранее привлекавшийся к ответственности за похожие нарушения, на протяжении месяца регулярно заходил в это убежище в Индустриальном районе и забирал там кабеля, розетки и осветительные приборы.

Если виновность подтвердится, ему может быть назначено до восьми лет отбывания наказания в местах заключения.

Харьков
Кража в Харькове. Фото: полиция Харьковской области
Харьков
Кража в Харькове. Фото: полиция Харьковской области

Напомним, что ОО "Харьковский антикоррупционный центр" на этот раз проверили тендеры на ремонт школьных укрытий в городе. Кроме необязательных закупок, активисты обнаружили десятикратные переплаты на стройматериалах и технике.

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