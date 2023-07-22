Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові чоловік обікрав укриття: що він виніс arrow

У Харкові чоловік обікрав укриття: що він виніс

22 липня 2023 16:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Харкові чоловік обікрав укриття: що він виніс
Укриття в одному із районів Києва. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Харкові поліція зафіксувала крадіжку із бомбосховища. Відомо, що 31-річний чоловік виносив майно звідти.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Читайте також:

Крадіжка у Харкові

20 липня керівництво поштової служби заявило про зникнення майна з притулку, яке розташовується у підземній частині їхньої будівлі та відкрите для відвідування.

Дослідження виявило, що харків'янин, який раніше притягувався до відповідальності за схожі порушення, протягом місяця регулярно заходив до цього притулку в Індустріальному районі та забирав там кабелі, розетки та освітлювальні прилади.

Якщо винуватість підтвердиться, то йому може бути призначено до восьми років відбування покарання у місцях ув'язнення.

Харків
Крадіжка у Харкові. Фото: поліція Харківської області
Харків
Крадіжка у Харкові. Фото: поліція Харківської області

Нагадаємо, що ГО "Харківський антикорупційний центр" цього разу перевірили тендери на ремонт шкільних укриттів у місті. Крім необов'язкових закупівель, активісти виявили десятикратні переплати на будматеріалах та техніці.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

None

Із законопроєкту Зеленського про англійську мову вилучили скандальні норми

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз