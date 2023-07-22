У Харкові чоловік обікрав укриття: що він виніс
У Харкові поліція зафіксувала крадіжку із бомбосховища. Відомо, що 31-річний чоловік виносив майно звідти.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Крадіжка у Харкові
20 липня керівництво поштової служби заявило про зникнення майна з притулку, яке розташовується у підземній частині їхньої будівлі та відкрите для відвідування.
Дослідження виявило, що харків'янин, який раніше притягувався до відповідальності за схожі порушення, протягом місяця регулярно заходив до цього притулку в Індустріальному районі та забирав там кабелі, розетки та освітлювальні прилади.
Якщо винуватість підтвердиться, то йому може бути призначено до восьми років відбування покарання у місцях ув'язнення.
Нагадаємо, що ГО "Харківський антикорупційний центр" цього разу перевірили тендери на ремонт шкільних укриттів у місті. Крім необов'язкових закупівель, активісти виявили десятикратні переплати на будматеріалах та техніці.