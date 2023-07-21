Роутер за 41 000 грн: в Харькове ремонты школьных укрытий проводят по завышенным ценам

Укрытие в одной из школ в Харькове. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН

ОО "Харьковский антикоррупционный центр" на этот раз проверили тендеры на ремонт школьных укрытий в городе. Кроме необязательных закупок активисты обнаружили десятикратные переплаты на стройматериалах и технике.

Об этом стало известно по расследованию Харьковского антикоррупционного центра (ХАЦ).

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Переплаты на ремонтах

Активисты проверили тендеры нескольких школ в Харькове, среди них есть и пострадавшие при обстреле, однако драгоценность ремонта их укрытий не из-за разрушения. Стоит отметить, что цены на одни и те же строительные материалы и изделия в двух соседних районах могут отличаться в разы.

"Создание укрытий в школах — крайне необходимая инициатива, но при адекватности цен. И с этим в Харькове есть проблемы", — пишут расследователи.

При переоборудовании подвалов в укрытие обязательно производятся работы по устройству вентиляции. Воздуховоды постоянно фигурируют в сметах.

Скриншот по смете ремонта укрытия в лицее № 152

И вот выходит, что воздуховоды для лицея № 152 и школы № 87 покупают по 2000 гривен за квадратный метр, а для школы № 127 — по 980 гривен за квадратный метр, а в 13-й школе – по 1200 гривен за кв.м.

Скриншот по смете ремонта укрытия в школе №127

В то же время в интернете цены стартуют от 500 гривен за квадратный метр.

Но и при ремонте укрытия в лицее №127 есть переплаты. Для проведения ремонтных работ на сотни тысяч гривен покупают цементно-песчаную смесь по 6,85 гривен за килограмм.

Скриншот по смете ремонта укрытия в школе №127

Обычно такая смесь продается в мешках по 25 кг. То есть цена выходит 170 гривен за мешок. Активисты нашли в одном из строительных магазинов Харькова, где стоимость мешка стартует от 88 гривен.

То есть вдвое дешевле. В системе Prozorro есть примеры, когда ЦПС покупали по 110 гривен за мешок. То есть по 4,4 гривны за килограмм. Только на закупке этой смеси управление образования переплачивает сотни тысяч гривен.

Еще один пример из сметы лицея №127: приобретение одного роутера Mesh за 41 500 гривен.

Скриншот по смете ремонта укрытия в школе №127

Активистам в украинских магазинах роутер по такой цене вообще не удалось найти.

"Mesh-системы стоят в среднем в десять раз дешевле. Например, Mesh-системы, которая поддерживает одновременное подключение к 254 устройствам, стоит 5 тысяч гривен", — рассказывают в общественной организации.

И, возможно, это могла быть ошибка, если бы не цена за кабель – 120 гривен за метр провода для подключения к Интернету. Это в 10 раз выше цена рыночной. Даже в смете по ремонту Изюмского городского совета , где есть десятки позиций с переплатами, такой кабель стоит 15 гривен за метр.

Вот пример : бухта такого кабеля (305 м) продается за 4290 гривен, или 14 гривен за метр. А не 120 гривен, как прописал подрядчик.

Еще один пример десятикратного завышения цен – в школе №87 . Здесь при ремонте укрытия обычные автоматические выключатели на 16А, которые стоят от 100 до 300 гривен, закупают по цене 2943 гривны.

Скриншот по смете ремонта укрытия в школе №87

В школе №13 резко выбивается от рыночных цена за канальный вентилятор RV160. Если в магазинах такое оборудование стоит 3000-5000 гривен, то для школьного укрытия покупают за 15071 гривну.

Отдельно стоит отметить, что во всех сметах по ремонту школьных укрытий есть завышение стоимости приобретения строительных смесей Ceresit. Вот пример: клеящая смесь для керамической плитки СМ 117 на сайте производителя стоит 23,36 гривен за килограмм, для 152 школы ее закупают по 36,75 гривен за килограмм, а для 13-й уже 43,57 гривен за килограмм.

Кроме того, для укрытия в 13 школе планируют покупать и ценную керамогранитную плитку по 1200 гривен за квадратный метр. Для сравнения: в 152 школе кладут плитку по 700-900 гривен.

В украинских магазинах хватает ассортимента плитки стоимостью от 400 до 600 гривен за квадратный метр. Управление образования и науки в Белой Церкви, например, покупает разную плитку для школ как раз в этом диапазоне. Для пола приобрели украинский Атем Грес 0010 Pimento 30х30 и по 428 грн за квадратный метр.

"Перечислять завышение в сметах на ремонт укрытий в харьковских школах можно бесконечно, ведь это сотни позиций, а суммы переплат могут достигать сотни тысяч гривен", — подводят итоги активисты.

Проверки горсовета

Харьковский мэр Игорь Терехов поручил провести финансовый аудит всех закупок, которые осуществляют или планируют осуществить в ближайшее время коммунальные предприятия и департаменты горсовета.

Терехов сообщил, что после проведенной проверки все необязательные тендеры будут упразднены, а деньги будут перераспределены на восстановление разрушенного Россией жилья, инфраструктуры или переданы на нужды военным.

До этого мы рассказывали о харьковской поликлинике, где из-за тендеров заказывали дорогую обувь для персонала и переплачивали на других закупках. В настоящее время главврач заведения отстранен из-за сложившейся ситуации, а также ведется служебное расследование.

Также мы писали о том, что в харьковских школах устанавливали окна по вдвое завышенным ценам.