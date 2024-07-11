В Харькове мужчина обворовывал дома - суд вынес решение

Судебное заседание. Иллюстративное фото: nikvesti

В Харькове мужчина был приговорен к шести годам лишения свободы за то, что обворовывал квартиры в изуродованных российскими обстрелами домах на Северной Салтовке. Также злоумышленник умышленно повредил телекоммуникационную сеть.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре в четверг, 11 июля.

Читайте также:

Обворовывал поврежденные дома

Суд признал виновным 29-летнего мужчину в кражах, совершенных в условиях военного положения. Также злоумышленник осуществил умышленное повреждение телекоммуникационной сети, что привело к прекращению предоставления телекоммуникационных услуг.

Прокуроры смогли доказать, что мужчина начиная с мая 2022 года проникал в квартиры в поврежденных домах на Северной Салтовке в Харькове. Пользуясь тем, что жилье получило существенные повреждения и разрушения из-за российских обстрелов, злоумышленник забирал с собой все уцелевшее имущество владельцев. Среди украденных им вещей были телевизоры, принтер, фотоаппарат, наушники, кофеварка, пылесос, хлебопечка, утюг, фен, часы и многое другое.

Также из подъездов домов фигурант успел украсть оптические приемники и кабели, что повлекло за собой непригодность телекоммуникационных услуг связи.

В общей сложности преступник нанес потерпевшим материальный ущерб на сумму более 250 тысяч гривен.

"Правоохранители разоблачили мужчину. На судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину и искренне раскаялся", — говорится в сообщении прокуратуры.

Согласно решению суда, мужчина проведет за решеткой шесть лет.

Ранее мы писали, что в Хмельницкой области мужчина и женщина пытали односельчанку. Они считали ее "колдуньей".

Во Львовской области полиция прекратила деятельность лаборатории , где производили около 40 кг психотропов в месяц. Прибыль за этот же период составляла 16 млн. грн. Наркобизнес организовал 34-летний уроженец Мариуполя.