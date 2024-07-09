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У Харківській області ідентифікували окупанта, який знущався над цивільним населенням

9 липня 2024 18:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харківській області ідентифікували бойовика "ДНР", який знущався над цивільним населенням
Катівня, яку виявили після деокупації Куп'янського району. Фото: "Радіо Свобода"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Харківській області ідентифікували бойовика так званої "ДНР", який знущався над цивільним населенням під час окупації Куп'янського району. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.  

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури в Telegram у вівторок, 9 липня.

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"За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 48-річному чоловіку за фактами участі в діяльності не передбаченого законом збройного формування, а також жорстокого поводження з цивільним населенням та порушення законів та звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб", — йдеться у повідомленні.

Окупант, який знущався над українцями у Харківській області
Російський окупант, який знущався над українцями. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Підозрюваним є мешканець м. Єнакієве Донецької області. Слідство встановило, що не пізніше серпня 2019 року фігурант вступив до складу першого батальйону територіальної оборони так званої "ДНР". На посаді командира відділення зазначеного батальйону з 2019 року окупант брав участь у бойових завданнях проти українських захисників на території Донецької області.  

Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну підозрюваний разом з іншими військовослужбовцями держави-агресора перебазувався на територію Великобурлуцької територіальної громади Куп’янського району.

А 15 червня 2022 року противник, діючи за попередньою змовою з іншими окупантами, затримав цивільного чоловіка, якому на той момент було 59 років. Потерпілого затримали та помістили до камери тимчасового тримання, яку загарбники облаштували на території місцевого поліцейського відділення у Великобурлуцькій громаді.

Окупанти, протиправно утримуючи цивільного чоловіка в антисанітарних умовах, обмежуючи у їжі та воді, систематично били його. Під час "допитів" військовослужбовці держави-агресора застосовували фізичне та психологічне насильство, вимагаючи отримати від нього інформацію про українських захисників.

"18 червня окупанти перевезли потерпілого на територію Вовчанського агрегатного заводу, де продовжили тортури та знущання над чоловіком — проводили довготривалі допити, били по тулубу, кінцівках та обличчю, погрожували та здійснювали психологічний тиск. Після чотирьох днів незаконного ув’язнення представники ворожої армії відпустили чоловіка", — йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук. 

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Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот
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Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, Куп’янська окружна прокуратура Харківської області направила до суду обвинувальний акт стосовно 44-річної жінки. Вона виявилась колаборанткою та обійняла керівну посаду при окупантах.

Також СБУ оголосила підозру меру Вовчанська Харківської області, який співпрацював з російськими окупантами. Під час захоплення міста ворогом 67-річний чоловік обіймав посаду начальника Вовчанського територіального управління тимчасової цивільної адміністрації росіян.

ДНР війна українці Харківська область прокуратура тортури окупанти

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