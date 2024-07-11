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У Харкові чоловік обкрадав пошкоджені російськими обстрілами будинки — суд виніс вирок

11 липня 2024 18:11
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
У Харкові чоловік обкрадав будинки — суд виніс рішення
Судове засідання. Ілюстративне фото: nikvesti
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У Харкові чоловік був засуджений до шести років позбавлення волі за те, що обкрадав квартири у понівечених російськими обстрілами будинках на Північній Салтівці. Також зловмисник умисне пошкодив телекомунікаційну мережу.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі у четвер, 11 липня.

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Суд визнав винним 29-річного чоловіка у крадіжках, вчинених в умовах воєнного стану. Також зловмисник здійснив умисне пошкодженні телекомунікаційної мережі, що спричинило припинення надання телекомунікаційних послуг. 

Прокурори змогли довести, що чоловік, починаючи з травня 2022 року, проникав у квартири у пошкоджених будинках на Північній Салтівці у Харкові. Користуючись тим, що житло зазнало суттєвих пошкоджень та руйнувань через російські обстріли, зловмисник забирав з собою все вціліле майно власників. Серед вкрадених ним речей були телевізори, принтер, фотоапарат, навушники, кавоварка, пилосос, хлібопіч, праска, фен, годинник та багато іншого.

Також з підʼїздів будинків фігурант встиг вкрасти оптичні приймачі та кабелі, що призвело до непридатності телекомунікаційних послуг звʼязку. 

Загалом злочинець завдав потерпілим матеріальну шкоду на суму понад 250 тисяч гривень. 

"Правоохоронці викрили чоловіка. На судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину та щиро розкаявся", — говориться у повідомленні прокуратури.

Згідно з рішенням суду, чоловік проведе за гратами шість років.

Раніше ми писали, що у Хмельницькій області чоловік та жінка катували односельчанку. Вони вважали її "чаклункою".

У Львівській області поліція припинила діяльність лабораторії, де виготовляли близько 40 кг психотропів на місяць. Прибуток за цей же період складав 16 млн грн. Наркобізнес організував 34-річний  уродженець Маріуполя. 

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