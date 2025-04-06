В Харькове мужчина взорвал банкомат ПриватБанка и похитил из него почти 600 тысяч гривен - суд его наказал

Отделение Приват Банка. Фото: Новини.LIVE

В Харькове мужчина взорвал банкомат и похитил из него почти 600 тысяч гривен. Суд наказал мужчину лишением свободы.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали в Едином государственном реестре судебных решений.

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Решение суда

В материалах суда указано, что преступление в Харькове произошло еще в 2020 году. 14 мая уроженец Киева около 04:30 утра взорвал банкомат "ПриватБанка" на улице Киргизской 15-А и похитил из него значительную сумму денег. Ему удалось извлечь две кассеты с наличными, общая сумма которых составляла 591 тысячу гривен.

Как выяснилось в суде, это была не первая попытка подрывника. В 2019 году он уже пытался добраться до денег в банкомате в поселке Безлюдовка. Тогда, с помощью болгарки, мужчина пытался разрезать корпус терминала. Но из-за прочного металла и изношенного инструмента фигурант оставил попытку и сбежал.

Решение суда

Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным в совершении кражи, соединенной с проникновением в помещение, с использованием взрывного устройства. Его приговорили к шести годам заключения, а также обязали возместить банку более 637 тысяч гривен.

Ранее мы писали, что в Харькове ранее судимый мужчина придумал схему мошенничества на популярном маркетплейсе OLX.

Также мы сообщали, что в Черниговской области мужчина угнал авто у местного жителя и поплатился свободой.