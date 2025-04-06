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У Харкові чоловік підірвав банкомат — як його покарав суд

6 квітня 2025 13:45
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Харкові чоловік підірвав банкомат ПриватБанку і викрав з нього майже 600 тисяч гривень — суд його покарав
Відділення Приват Банку. Фото: Новини.LIVE
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Харкові чоловік підірвав банкомат і викрав з нього майже 600 тисяч гривень. Суд покарав чоловіка позбавленням волі.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Рішення суду

У матеріалах суду вказано, що злочин у Харкові стався ще у 2020 році. 14 травня уродженець Києва близько 04:30 ранку підірвав банкомат "ПриватБанку" на вулиці Киргизькій 15-А та викрав з нього значну суму грошей. Йому вдалося витягти дві касети з готівкою, загальна сума якої становила 591 тисячу гривень. 

Як з’ясувалося в суді, це була не перша спроба підривника. У 2019 році він уже намагався дістатися до грошей у банкоматі в селищі Безлюдівка. Тоді, за допомогою болгарки, чоловік намагався розрізати корпус терміналу. Але через міцний метал і зношений інструмент фігурант залишив спробу та втік.

Рішення суду

Суд, розглянувши матеріали справи, визнав чоловіка винним у скоєнні крадіжки, поєднаної з проникненням у приміщення, з використанням вибухового пристрою.  Його засудили до шести років ув’язнення, а також зобов’язали відшкодувати банку понад 637 тисяч гривень.

Раніше ми писали, що у Харкові раніше судимий чоловік вигадав схему шахрайства на популярному маркетплейсі OLX.

Також ми повідомляли, що у Чернігівській області чоловік викрав авто у місцевого жителя і поплатився свободою.

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