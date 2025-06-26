Харьковчанин бросил гранату в автомобиль такси — что решил суд

Такси. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове мужчина в апреле 2019 года подорвал таксиста гранатой. Прокуроры доказали его вину, в результате чего суд назначил наказание.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

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Детали дела

Фигурант незаконно приобрел и хранил дома ручную осколочную гранату наступательного типа РГД-5. А 28 апреля 2019 года фигурант взял ее с собой на улицу, где остановил такси — автомобиль Toyota Corolla.

"Через открытое окно водительской двери фигурант начал разговор, после чего бросил в салон авто гранату. Пострадавший нажал на педаль газа, пытаясь уехать с места происшествия. Однако, проехав несколько метров, автомобиль остановился, так как в салоне произошел взрыв", — говорится в сообщении.

В день преступления фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате взрыва водитель такси получил множественные тяжелые телесные повреждения, в результате чего произошла ампутация обеих нижних конечностей. Кроме того, автомобиль был полностью уничтожен.

Во время судебного заседания злоумышленник частично признал вину. По его словам, он не знал, что приобрел боевую гранату, а думал, что это муляж. В то же время версия была опровергнута заключением эксперта-взрывотехника.

Что решил суд

Новобаварский районный суд Харькова вынес обвинительный приговор.

"При поддержании публичного обвинения прокурорами Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова суд признал виновным 40-летнего мужчину в законченном покушении на умышленное убийство, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц и из хулиганских побуждений, умышленном уничтожении имущества и незаконном обращении с боеприпасом", — говорится в сообщении.

Фигуранту назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшего о возмещении материального ущерба на сумму более 400 тыс. грн и морального в размере 3 млн гривен.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области военный привез домой огнестрельное оружие и взрывчатку. В результате этого состоялось судебное заседание.

Ранее в Харькове мужчина поджег авто военного. За совершенное он проведет 6,5 года в тюрьме.