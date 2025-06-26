Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В Харькове мужчина подорвал таксиста гранатой — что решил суд

В Харькове мужчина подорвал таксиста гранатой — что решил суд

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 15:28
Харьковчанин бросил гранату в автомобиль такси — что решил суд
Такси. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Ключові моменти Детали дела Что решил суд

В Харькове мужчина в апреле 2019 года подорвал таксиста гранатой. Прокуроры доказали его вину, в результате чего суд назначил наказание.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Фигурант незаконно приобрел и хранил дома ручную осколочную гранату наступательного типа РГД-5. А 28 апреля 2019 года фигурант взял ее с собой на улицу, где остановил такси — автомобиль Toyota Corolla.

"Через открытое окно водительской двери фигурант начал разговор, после чего бросил в салон авто гранату. Пострадавший нажал на педаль газа, пытаясь уехать с места происшествия. Однако, проехав несколько метров, автомобиль остановился, так как в салоне произошел взрыв", — говорится в сообщении.

В день преступления фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате взрыва водитель такси получил множественные тяжелые телесные повреждения, в результате чего произошла ампутация обеих нижних конечностей. Кроме того, автомобиль был полностью уничтожен.

Во время судебного заседания злоумышленник частично признал вину. По его словам, он не знал, что приобрел боевую гранату, а думал, что это муляж. В то же время версия была опровергнута заключением эксперта-взрывотехника.

Что решил суд

Новобаварский районный суд Харькова вынес обвинительный приговор.

"При поддержании публичного обвинения прокурорами Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова суд признал виновным 40-летнего мужчину в законченном покушении на умышленное убийство, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц и из хулиганских побуждений, умышленном уничтожении имущества и незаконном обращении с боеприпасом", — говорится в сообщении.

Фигуранту назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшего о возмещении материального ущерба на сумму более 400 тыс. грн и морального в размере 3 млн гривен.

null
Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот
null
Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области военный привез домой огнестрельное оружие и взрывчатку. В результате этого состоялось судебное заседание.

Ранее в Харькове мужчина поджег авто военного. За совершенное он проведет 6,5 года в тюрьме.

Харьков взрыв такси граната прокуратура судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации