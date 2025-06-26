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Головна Харків У Харкові чоловік підірвав таксиста гранатою — що вирішив суд

У Харкові чоловік підірвав таксиста гранатою — що вирішив суд

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Дата публікації: 26 червня 2025 15:28
Харківʼянин кинув гранату в автомобіль таксі — що вирішив суд
Таксі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Ключові моменти Деталі справи Що вирішив суд

У Харкові чоловік у квітні 2019 року підірвав таксиста гранатою. Прокурори довели його вину, внаслідок чого суд призначив покарання. 

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.

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Деталі справи

Фігурант незаконно придбав та зберігав вдома ручну осколкову гранату наступального типу РГД-5. А 28 квітня 2019 року фігурант взяв її із собою на вулицю, де зупинив таксі — автомобіль Toyota Corolla. 

"Через відчинене вікно водійських дверцят фігурант почав розмову, після чого кинув у салон авто гранату. Постраждалий натиснув на педаль газу, намагаючись від’їхати з місця події. Однак, проїхавши декілька метрів, автомобіль зупинився, так як в салоні стався вибух", — йдеться у повідомленні.

У день злочину фігурант перебував у стані алкогольного спʼяніння. Внаслідок вибуху водій таксі отримав множинні важкі тілесні ушкодження, внаслідок чого відбулася ампутація обох нижніх кінцівок. Крім того, автомобіль було повністю знищено.

Під час судового засідання зловмисник частково визнав провину. За його словами, він не знав, що придбав бойову гранату, а думав, що це муляж. Водночас версія була заперечена висновком експерта-вибухотехніка. 

Що вирішив суд

Новобаварський районний суд Харкова ухвалив обвинувальний вирок. 

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 40-річного чоловіка у закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому способом, небезпечним для життя багатьох осіб та з хуліганських мотивів, умисному знищенні майна та незаконному поводженні з боєприпасом", — йдеться у повідомленні.

Фігуранту призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Крім того, суд задовольнив позов потерпілого про відшкодування матеріальної шкоди на суму понад 400 тисяч грн та моральної у розмірі 3 млн гривень.

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Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот
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Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одеській області військовий привіз додому вогнепальну зброю та вибухівку. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Раніше у Харкові чоловік підпалив авто військового. За вчинене він проведе 6,5 року у в'язниці.

Харків вибух таксі граната прокуратура судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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