Решение суда. Фото: Depositphotos

В Харькове мужчина ударил своего собеседника во время словесного конфликта, в результате чего потерпевший получил телесные повреждения.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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В Харькове мужчина ударил собеседника

По данным следствия, 2 февраля этого года, около 13:48 у жителя Харькова возникла словесная перепалка со своим собеседником. Во время конфликт мужчина нанес удар правой ногой в правую височную область головы собеседника.

Вследствие удара, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевший получил следующие телесные повреждения: синяк в правой височной области головы, который относится к легким телесным повреждениям.

Во время расследования обстоятельств дела, фигурант подал заявление о безоговорочном признании своей вины. С учетом указанных обстоятельств, суд решил, что фигуранту дела необходимо назначить наказание, которое будет способствовать его исправлению, и предотвращению дальнейших преступлений.

Решение суда

Учитывая все обстоятельства дела, суд принял решение признать виновным фигуранта дела в совершении уголовного правонарушения проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 125 УК Украины и назначить ему наказание в виде штрафа в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 гривен.

Приговор суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, установленного настоящим Кодексом, если такая жалоба не была подана. В случае подачи апелляционной жалобы судебное решение, если оно не отменено, вступает в законную силу после принятия решения судом апелляционной инстанции.

Напомним, что недавно во Львове осудили местного жителя, который в прошлом году похитил велосипед и продал его, потратив средства по своему усмотрению.

Кроме того, в Киеве недавно судили 50-летнего жителя столицы, который у прохожего обманом украл мобильный телефон.