Рішення суду. Фото: Depositphotos

У Харкові чоловік вдарив свого співрозмовника під час словесного конфлікту, внаслідок чого потерпілий зазнав тілесних ушкоджень.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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У Харкові чоловік вдарив співрозмовника

За даними слідства, 2 лютого цього року, близько о 13:48 у мешканця Харкова виникла словесна перепалка зі своїм співрозмовником. Під час конфлікт чоловік завдав удару правою ногою в праву скроневу ділянку голови співрозмовника.

Внаслідок удару, згідно з висновком судово-медичної експертизи, потерпілий зазнав таких тілесних ушкоджень: синець в правій скроневій ділянці голови, який відноситься до легких тілесних ушкоджень.

Під час розслідування обставин справи, фігурант подав заяву про беззаперечне визнання своєї провини. З урахуванням зазначених обставин, суд вирішив, що фігуранту справи необхідно призначити покарання, яке сприятиме його виправленню, та запобіганню подальших злочинів.

Рішення суду

Врахувавши всі обставини справи, суд ухвалив рішення визнати винним фігуранта справи у вчиненні кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України та призначити йому покарання у вигляді штрафу у розмірі п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 850 гривень.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Нагадаємо, що нещодавно у Львові засудили місцевого жителя, який торік викрав велосипед й продав його, витративши кошти на власний розсуд.

Крім того, у Києві нещодавно судили 50-річного жителя столиці, який у перехожого обманом вкрав мобільний телефон.