Мужчина избил женщину в Харькове — что решил суд

Заседание суда. Иллюстративное фото: freepik

В Харькове мужчина из-за личной неприязни избил женщину стеклянными бутылками. Суд наказал его общественными работами.

Об этом говорится в приговоре суда.

Читайте также:

Детали дела

В материалах дела говорится, что в декабре 2024 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил свою соседку по общежитию из-за личной неприязни. Как известно, встретившись с ней в коридоре, подозреваемый схватил в руки пакет с мусором, в том числе стеклянными бутылками, и ударил потерпевшую по лицу.

После удара женщина начала убегать от нападавшего, но тот взял в руки ведро с мусором и нанес удар по затылку. Потерпевшая упала и потеряла сознание.

Крики и звуки побитого стекла услышал муж жертвы и вышел в коридор. Он оказал своей жене первую помощь, вызвал скорую, а потом полицию.

Решение суда

В Дзержинском районном суде Харькова рассмотрели обвинительный акт без проведения судебного разбирательства в судебном заседании в отсутствие участников судебного производства.

Таким образом суд назначил подозреваемому наказание в виде общественных работ на срок 150 часов.

Напомним, недавно суд в Харькове вынес приговор по делу военнослужащего. Его обвиняли в незаконном приобретении и хранении психотропного вещества без цели сбыта.

Также в Киеве судили мужчину, который похитил телефон у другого. А в Николаеве суд отменил штраф мужчине от ТЦК.